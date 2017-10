5 accesorii-cheie pentru acest sezon

Accesoriile joaca un rol foarte important in economia unui outfit. Alege-le pe cele potrivite si vei observa cum intregul ansamblu se transforma. Dar ca sa stii sa faci asta, inainte de toate, trebuie sa le identifici, sa le treci prin mai multe filtre si, cu alte cuvinte, sa raspunzi la cateva intrebari. Se regasec in stilul tau? Pot fi purtate la cat mai multe tinute? Sunt achizitii pe termen lung? Iata cateva propuneri si cum sa le integrezi cu succes in tinutele tale.

Cerceii supradimensionati

Cerceii oversized sunt un must-have absolut pentru aceasta toamna. Ii poti integra la fel de bine si intr-un outfit de seara, si intr-unul de zi. Iar posibilitatile de styling sunt ne-numarate. Si pentru ca tot vorbeam de achizitii smart, trece-i pe lista.

Shop now:

departmentstore.ro, 49,9 lei

Brosa cu mesaj

Indiferent ce mesaj alegi, acesta trebuie sa vorbeasca despre tine. Poarta aceasta brosa in orice outfit, pana cand ajunge sa fie trademark-ul tau personal. Aceasta este o achizitie pe termen lung. Singurul aspect de care trebuie sa tii cont este ca brosa sa te reprezinte cu adevarat.

Shop now:

departmentstore.ro, 345 lei

Dresurile cu buline

Au o istorie in spate si sunt unul dintre accesoriile care n-ar trebui sa lipseasca din garderoba ta. Poarta-le cu pantaloni trei sferturi, cu fuste mini ori midi. Aceste dresuri pot fi purtate atat seara, cat si ziua, deci n-ar trebui sa-ti faci griji in aceasta privinta. Alege unele de calitate, cum sunt cele de mai jos, si te vei bucura de ele vreme indelungata.

Shop now:

departmentstore.ro, 90 lei

Parfumul de sezon

Da, parfumul este accesoriul tau cheie. Ar trebui sa te insoteasca oriunde, oricand. Atunci cand iti faci stocul de parfumuri, tine cont de preferinte, dar, mai cu seama, de perioada din zi in care alegi sa le porti si de anotimp. Acesta, spre exemplu, este perfect pentru toamna, cu note puternice de lemn dens, rasini africane si citrice.

Shop now:

departmentstore.ro, 520 lei

Geanta tip caseta

Poate juca rol de accesoriu statement daca o porti la o tinuta all black, all red ori all white. Poart-o seara, la un cocktail party sau la cina. Este unul dintre acele accesorii care scot tinutele din zona previzibila, asa ca il poti integra fara retineri in outfiturile tale.

Shop now:

departmentstore.ro, 199,9 lei