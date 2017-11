4 variante ultra sic de-a purta camasa alba

E una dintre favoritele noastre cand vine vorba de look-uri clean, care merg deopotriva si ziua, si seara. Camasa alba face parte din categoria de piese timeless, pe care o sa o poti purta si peste un an, si peste 20 de ani, cu modificarile de riguare. Designerii au prezentat-o in multe feluri, au reinterpretat-o ori au pastrat-o in varianta clasica, ajustandu-i lungimea, cert e ca nu te poti lipsi de ea daca aspiri la o gardeoba stylish. In continuare, iti prezentam cateva variante de tinute in care o poti integra.

Cu sacou supradimensioat

Camasa lunga e atat de versatila, ca o poti purta cu cardingane lungi din mohair ori din lana si cu cizme lungi. Ori o poti integra asa cum o propune Fendi, cu cizme lungi rosii si cu un sacou supradimensionat, daca iti doresti sa obtii un look memorabil.

Shop the look:

departmentstore.ro, 129,9 lei

Cu fusta din denim

Daca iti place sa faci mixuri indraznete, pastreaza camasa de mai sus si adauga o fusta din denim, tu alegi lungimea, in functie de stilul personal. Noi iti propunem varianta mini, combinata cu cizme ori botine tip soseta, pentru un outfit de podium a la APC.

Shop the look:

departmentstore.ro, 279 lei

Cu fusta atipica

Stii camasa cu aer feminin, pe care o tot ameninti inca din primavara ca o vei purta, dar tot amani momentul? E timpul sa treci la treaba. Mixeaz-o cu o fusta cu un design atipic, cum o propune Balenciaga pentru acest sezon, ori cu varianta propusa de noi mai jos, si vei obtine un outfit surprinzator.

Shop the look:

departmentstore.ro, 449 lei

Cu pantaloni clasici, negri

Obtii un look empowering daca mixezi camasa alba cu o pereche de pantaloni cu un croi masculin si daca alegi o pereche de pantofi in acelasi spirit. Iata un exemplu de la Dries van Noten pentru inspiratie si propunerea noastra, mai jos.

Shop the look:

departmentstore.ro, 339,9 lei

Text Amalia Dobre

Foto: vogue.com