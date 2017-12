4 variante ultra cool de a purta denimul

L-am vazut in multe forme pe mai toate podiumurile sezonului – propus in varianta all denim la Christian Dior ori Stella McCartney, in mixuri surprinzatoare la APC si in forme atipice la Vetements. Cu cateva trucuri de styling poti obtine rezultate asemanatoare unui look de podium si poti face mixuri la care nu te-ai gandit pana acum. Iti propunem cateva variante de outfituri accesibile, cu care te poti juca dupa bunul plac.

Cu jacheta

Sigur e unul dintre ansamblurile pe care le-ai tot folosit de cand a inceput vremea rece, dar ce-ai zice de varianta aceasta fresh? Pune o curea in talie data viitoare cand porti aceasta jacheta din denim, iar outfitul tau va capata un aspect fresh, ca scos dintr-un show APC.

departmentstore.ro, 199,9 lei

Cu camasa

Stii rochia din denim pe care ai tot purtat-o primavara aceasta? (Nu ai una? Vezi mai jos.) E timpul sa-i faci loc si in mixurile din acest sezon. Iar daca vrei un look desavarsit, mixeaz-o cu camasi din poplin gros ori cu unele potrivite de seara, din matase ori din satin.

departmentstore.ro,159,9 lei

Cu rochie

Camasa ta din denim e o piesa de rezistenta in acest sezon. Dupa ce te-ai plictisit sa o porti cu jeansi si in combinatii in care integrezi alte piese tipice sezonului rece, iata o propunere fresh – combin-o cu o rochie de vara, ca in acest outfit by Adam Selman. Da, acest sezon se face remarcat si prin mixurile de materiale dintre cele mai diverse.

departmentstore.ro, 89,9 lei

Cu pulover

Aparent, e un ansamblu previzibil, dar adaugand cateva elemente potrivite, vei putea transforma acest outfit. Spre exemplu, accesorizeaza cu un colier cu pandantiv, iar pentru a-i da o nota stylish, poarta-l cu o camasa pe dedesubt, ca in propunerea APC pentru acest sezon.

departmentstore.ro, 139,9 lei

Text: Amalia Dobre

Foto: vogue.com