3 variante stylish de-a purta puloverul

Si cum cele mai dezirabile piese ale sezonului sunt puloverele oversized, ne-am gandit sa iti oferim cateva sugestii despre cum sa le faci tranzitia in tinutele tale. De asemenea, scoate „la suprafata“ si puloverele pe care nu le-ai purtat anii trecuti, acum isi au locul lor si cele cu modele retro, pe care ti le-a tricotat mama ori bunica. In functie de marime, nuante si model, iata cu ce-ar trebui sa le mixezi.

Cu botine si rochie midi

Puloverul supradimensionat e o alegere excelenta in zilele racoroase de toamna, fie ca mergi la birou ori in oras cu prietenele. Poarta-l peste o rochie midi, fluida, dintr-un material ceva mai gros si cu o pereche de botine. Dresurile negre mate sunt un must în acest mix.

Shop the look:

departmentstore.ro, 159,90 lei

departmentstore.ro 199,90 lei

Cu pantofi si rochie-furou

Alege un pulover lung din casmir, pentru o tinuta eleganta de seara si poarta-l cu o rochie-furou intr-o nuanta pala. Adauga si o pereche de botine cu toc patrat si cu bareta si vei obtine un look desavarsit.

Shop the look:

departmentstore.ro 179,90 lei

departmentstore.ro 119 lei

Cu pantaloni si ghete

Pentru zilele in care ai un program aglomerat, iti sugeram sa iei in considerare pantalonii lejeri, cu accente office, dar suficient de casual sa te simti bine si intr-un cadru mai relaxat. Iar in acest caz, ghetele din piele, ca cele de mai jos, sunt alegerea ideala.

Shop the look:

departmentstore.ro, 159 lei

departmentstore.ro 1.199, lei

Text: Amalia Dobre

Foto: vogue.com