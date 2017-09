24 Sèvres – Unde moda prinde viata…

24 Sèvres este o experienta de shopping asa cum nu ai mai trait pana acum – platforma grupului LVMH a fost lansata in iunie si a fost inspirata de celebrul magazin parizian Le Bon Marche.

De altfel, 24 Sèvres ofera cea mai „pariziana” selectie de piese disponibila in toata lumea! Stim ca de-abia astepti sa citesti intregul articol iar apoi sa intri pe platforma de shopping si sa iti alegi piesele preferate!

Odata cu venirea noului sezon, 24 Sèvres lanseaza un film de moda spectaculos, intitulat „Unde moda prinde viata”, pelicula regizata de Nicolas Winding Refn, in coregrafia lui Nicolas Huchard.

Povestea filmului te va antrena intr-o calatorie care celebreaza misiunea magazinului online 24 Sèvres: de a imparasi cu intreaga lume stilul si atmofera pariziana, lucru posibil mult mai facil prin intermediul unei platforme de e-commerce, dar pastrand autenticitatea magazinului Le Bon Marche.

Filmul, este, in sine, o celebrare a femininatii si a exuberantei, un tribut adus femeilor si libertatii de expresie, punand in valoare stilul atat de recognoscibil al Parisului. Te invitam sa il urmaresti si tu, in exclusivitate pe ELLE, mai jos!

Piesele vestimentare prezentate in film provin de la cele mai populare si cele mai dorite branduri la momentul actual: Gucci, Fendi, Dior, Prada, Givenchy si alte branduri sunt incluse, pentru prima data, in aceeasi campanie.

24 Sèvres este un magazin online cu o viziune artistica, ce ofera cumparatorului o minunata experienta vizuala, odata cu o selectie perfecta de haine si accesorii, in cel mai pur stil parizian.