24 de ore în izolare cu… Sorin Stratulat

Sorin Stratulat, influencer și unul dintre cei mai talentați hairstylists din România ne sfătuiește să ne facem o listă cu oamenii care sunt cu adevărat importanți în viața noastră și să le spunem asta!

1. La ce oră te trezești dimineața?

6:30, cu 30 de minute mai târziu decât de obicei.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Meditație / duș / scrub față + serum colagen/ șampon tonifiant + fiole stimulare creștere păr/ mic dejun + suplimente zinc/ biotină/ D3.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Trezit 6:30/ meditație 15 minute / duș + beauty 15 minute / sport o oră ( uneori după masă) / mic dejun / laptop – social media – telefon / lunch gătit evident în casă / laptop – citit social media / cină / filme, muzică sau citit / meditație sau o baie relaxantă / somn.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Gătesc aproape zilnic de 4 ani. Nu am un meniu favorit, îmi dau mai degrabă challenge-uri cum să gătesc gustos cu puține ingrediente.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Citesc mai mult cărți practice sau de psihologie, dezvoltare personală, cea mai recentă este „The Happiness Advantage” de Shawn Achor.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Moulin Rouge, Atlasul norilor, In The Mood For Love.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Muzică ambientală sau pian.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Jeans + T-shirt alb + loafers.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Vorbesc cu comunitatea mea pe Instagram mai mult (le citesc seara câte un capitol dintr-o poveste), iar cu prietenii vorbesc la telefon.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu sora mea, cu colega mea Simona, cu părinții și cu doi prieteni foarte buni.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Am renunțat să urmăresc toate conturile de Instagram cu câteva luni înainte de a veni această situație peste noi. Acum mă uit real pe conturi inspiraționale de wellbeing sport sau cooking, dar nu urmăresc pe nimeni. Prefer să îmi urmăresc reacțiile la ce se întâmplă.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Who.com, axios.com și comunicatele oficiale ale Guvernului României. În rest nu urmăresc nimic. Cred că face mai mult rău.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Dimineața devreme.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Alegerea. Sunt ok cu izolarea, dar prefer să o aleg.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Nu mai urmăriți toate aberațiile de pe Facebook! Faceți curățenie în telefon! Faceți o listă cu oameni care contează real pentru voi și spuneți-le asta! Faceți mișcare minimum o oră pe zi! Alocați timp pentru a vă cunoaște pe voi, acceptați tot ce simțiți și explorați pornind de aici. Găsiți trei lucruri pentru care să mulțumiți zilnic.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Sunt recunoscător că mă urmăriți și sper că sunt o sursă de pozitivism în viața voastră pe social media.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Nici, nici

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Ambele

5. Cafea sau ceai? Ceai

6. Filme sau seriale? Filme

