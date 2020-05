24 de ore în izolare cu… Ruby

Ruby și-a petrecut izolarea alături de cele nouă animale ale sale și și-a descoperit o nouă pasiune: desenul.

1. La ce oră te trezești dimineața?

Deschid ochii pe la 10, dar îmi place să mai trag de mine câteva zeci de minute până mă dezmeticesc de-a binelea.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Scrub-ul pentru mine este dumnezeiesc, fac abuz de el și dimineața și seara, dar am grijă să nu fie foarte abraziv, apoi aplic o cremă super hidratantă. Uleiul de corp este una dintre obsesiile mele și îl folosesc oricând trec pe lângă el.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

După ce mă alint o oră în pat, în secunda în care deschid ușa dormitorului, sunt întâmpinată cu extrem de multă dragoste de toate cele nouă animale ale mele. După toată dragostea, dau bineînțeles de haos, pentru că sunt toți prieteni și în timpul nopții se aleargă, înșiră jucării… Mă pun la treabă, micul dejun este pe la prânz, dau drumul la muzică să mă asigur că o să fie o zi bună, scot cățeii la plimbare, învăț să cânt la pian, am descoperit că am și o pasiune nouă: desenez și îmi place foarte mult! In plus, in casă este mereu ceva nou de măsurat și modificat, iar asta mă ține mult în priză și încerc să mă bucur de perioada asta așa, cu bune și cu rele și visez la zilele în care voi avea concerte.

4. Care este meniul tău favorit home made?

Șnițele și cartofi prăjiți cu ouă ochiuri pe deasupra, telemea rasă și smântână!

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Îmi face foarte mare plăcere să citesc poezii și teatru. Chiar înainte de perioada de izolare, am comandat două volume de poezie ale lui Lucian Blaga, „Mirabila Sămânță” și „Poemele luminii”, și-mi place să citesc unde deschid cartea, să văd ce vrea să-mi transmită soarta! Iar un roman bun pentru carantină, din punctul meu de vedere, ar fi „Portretul lui Dorian Gray”, pe care eu mi-am propus să îl recitesc.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

„The Truman Show”, „Inglourious Basterds”, „Glass”, „Split”, „Horrible Bosses”, orice film cu Denzel Washington, „Pursuit of Happyness” și muuulte altele. Sunt mare cinefilă!

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Dacă nu se aude muzica în casă, am o zi proastă clar. Pe mine muzica mă încarcă cu energie și când o cânt și când o ascult, oricând îmi încep ziua cu muzică, am o zi bombă!

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

În principiu, stau în lenjerie în casă, îmi place să mă simt confortabil și ca acasă! Dacă vine cineva în vizită, trag o pereche de blue jeans, un T-shirt simplu și „I’m good to host!”.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le foloseșți pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Din când în când, mă mai vizitează prietenii, chiar și în izolare. Sunt niște drăguți! Iar când nu mă vizitează, ne vedem pe WhatsApp, Insta, FaceTime, the usual.

10. Cu cine vorbeșți cel mai des la telefon?

Cu Alex, sidekick-ul meu!

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Al meu! @rubyishot :)). E cu voie bună și în ultima vreme l-am bombardat cu poze din vacanță, preferatele mele!

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Urmăresc Observatorul de la prânz, acolo văd ce se întâmplă la noi dar și în lume, iar pentru chestii mai „extraterestre” urmăresc fel și fel de pagini de Insta și Facebook.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Când sunt întâmpinată dimineața de Sachin, unul dintre căței, cu jucăria de pluș în gură, supărățel că nu doarme în dormitor, dar totodată cel mai fericit din lume și cel mai dulce și iubitor.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Concertele îmi lipsesc mai mult ca orice! Energia și explozia de fericire pe care o am când sunt pe scenă, nu poate fi înlocuită cu nimic în lume.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Obligatoriu, începeți ziua cu o piesa veselă, dansați, faceți sport și tot ce vă face inima să tresară, aveți timp! Și încercați să vă gândiți la perioada asta ca la o vacanță neprogramată în care putem să facem multe lucruri pe care ni le doream demult.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Fiți buni și iubiți animalele!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Toate animalele.

2. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones.

3. Flip flops sau sneakers? Flip flops.

4. Yoga sau sport? Cartofi prăjiți!

5. Cafea sau ceai? Ceai!

6. Filme sau seriale? Tomato / Tomato?!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro