24 de ore în izolare cu… Gabriela Atanasov (Sweet Paprika)

Gabriela Atanasov, influencer și creatoarea blogului Sweet Paprika, ne mărturisește că îi lipsește normalitatea, aerul de afară, lumea, în general.

1. La ce oră te trezești dimineața?

La 8:00, uneori copiii ne trezesc pe mine și pe soțul meu la 7:00. Cum ne trezim, ne iau deja în primire.

2.Care este ritualul tău de beauty?

Am început să folosesc un ser magic cu peptide C și îl folosesc dimineața și seara, pe lângă asta mai beau un produs solubil pe baza de colagen și multivitamine. Cumva, această izolare mă ajută să folosesc toate măștile și toate cremele posibile și să îmi îngrijesc tenul foarte serios. În afară de asta încerc să mă machiez zilnic, ca un semn de respect față de mine însămi…și să nu o iau razna, desigur!

3.Cum arată programul tău într-o zi de stat în casă?

Mă trezesc și îmi fac un ceai negru Earl Grey cu lapte și îl beau cu biscuiți, sau pâine cu unt și miere. În timp ce fac asta, îmi hrănesc fetița de un an, cel mare are 5 ani și își pune singur cereale cu lapte, iar soțul își bea cafeaua făcută de el. Apoi am un moment de respiro în care stau puțin cu agenda mea sau cu laptop-ul în față și încep să verific ce am de făcut, creat, postat. Urmează un rollercoaster, în care eu schimb scutece, ajut la construcții de lego, răspund la un telefon, la un mesaj, adorm copiii la prânz, creez conținut pentru social media, pregătesc prânzul, mai fac câteva stories pentru Instagram, hrănesc copiii, hrănesc și bărbatul care termină programul de work from home la laptop. Apoi vine seara când ne jucăm cu toții, apoi culcăm copiii. În ceasul în care rămânem doar noi doi ne uităm pe Hbo Go la serialul Legion. Și asta se întâmplă zilnic, un scenariu asemănător cu filmul din ’93, Ziua Cârtiței.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Paste cu sos alb de smântână și gorgonzola. Pot să mănânc asta zilnic.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Decameronul de Boccacio. Este singura carte relevantă pentru mine acum.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Blow Up – Michelangelo Antonioni, Le nouveau Testamanet – Jaco Van Dormael și Cloud Atlas, cu ajutorul căruia poate înțelegem că totul se întâmplă cu un motiv, inclusiv ce trăim acum. Ar mai fi Andrei Rubliov – Tarkovsky, pentru suflet și pentru poetica cinematografică.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Ascultăm muzică mereu, copiii trebuie să danseze și să rămână activi chiar dacă nu pot alerga pe afară. Muzica îmi dă întotdeauna bună dispoziție.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

De două zile mă îmbrac în cele mai frumoase rochii din garderobă. Confortul meu interior psihic de autoapreciere contează mai mult decât o rochie care mă strânge în talie. Mai am puțin și o să încep să umblu pe tocuri prin casă.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Instagram, WhatsApp, Facebook.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu Doamna Ivănescu, vecina mea de 86 de ani, care de 5 ani mi-e un fel de bunică si pe care o verific să nu iasă afară și îl trimit pe soțul meu să-i ducă „de-ale gurii” când are nevoie.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

@quentin.quarantino.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Digi 24.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Dimineața. Sărbătoresc lumina așa cum o face și o plantă.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Lumea, aerul de afară, Cismigiul, normalitatea, firescul prânz la Trofic, posibilitata de a merge să îmi vizitez familia la malul mării, în Năvodari.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

În timp ce faci curat în casă, imaginează-ți că ștergi și boala asta din lumea întreagă. Un fel de exercițiu de meditație. Dai cu mopul și te gândești la celebrul cadru din filmul Bruce Almighty, când Morgan Freeman și Jim Carey șterg o podea cu mopul, reparând astfel toate catastrofele din lume.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Mie nu îmi place să stau acasă, dar #stauacasă. Stiu că e greu, toți aveți grija zilei de mâine. Toți pierdem bani, suntem toți piese de domino care cad acum. Va trebui însă să ne ridicam unii pe alții după. E clar că trăim o calamitate istorică, ceva ce o să povestim nepoților la bătrânețe. Totuși, eu nu uit că bunicii mei îmi povesteau ani de copilărie petrecuți în foamete, așa că haideți să facem diferența și să consumăm responsabil. Dacă iți este greu să stai cu tine însuti și cu gândurile tale este clar că ai lucruri de rezolvat din trecut. Așa că, folosește acest timp pentru a te auto-vindeca.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine, dar am adoptat o pisică.

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles.

3. Flip flops sau sneakers? Flip flops.

4. Yoga sau sport? Sport.

5. Cafea sau ceai? Ceai.

6. Filme sau seriale? Filme.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro