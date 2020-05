24 de ore în izolare cu… Andreea Cristea (Stilettoshades)

Andra Cristea, influencer & protagonista blogului Stilettoshades, care trăiește la Londra, ne asigură că nu este nimic greșit cu noi dacă nu ne-am adaptat acestei perioade și nu suntem împăcați cu noua rutină de zi cu zi. Vor veni și zile mai bune!

„Este ok să nu fii ok în această perioadă. Chiar dacă unele persoane au o capacitate mult mai mare de a se adapta la nou, asta nu înseamnă că este ceva greșit dacă încă nu ai reușit sa îți creezi o rutină în această perioadă. Este ok dacă îți este greu să lucrezi de acasă, vor veni zile mai bune! În fiecare zi vom câștiga mai mult confort în noua noastră rutina.”

1. La ce oră te trezești dimineața?

Mă trezesc în jur de 9:30. Mi-am oferit un „cadou de lockdown” să dorm mai mult. Nu am fost niciodată o persoană matinală, așa că now I’m spoiling myself with more sleep.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Pot să zic cu mâna pe inimă: tenul meu nu a arătat niciodată atât de bine! Câstigând timp, acum am un program de beauty foarte complex! Am început programul Dr. Dennis Gross – universal daily peel (durează 30 de zile). Îmi permit un astfel de tratament pentru că nu mă mai expun la soare de când stau în casă. De obicei, urmez acest program toamna, îl recomand cu încredere. Un alt peeling (mai light) pe care l-am folosit este Exfoliate de la Pestle & Mortar. Pe lângă peel, fac un program de vitamine și acid hialuronic (serumul Pure Hyaluronic Acid de la Pastle& Mortar, tratamentul cu vitamina C de Perricone MD), urmat de booster-ul Cryo de la 111 Skin, crema de noapte de la Guerlain „Abeille Royal” și de două ori pe săptămână Skin Caviar Luxe Sleep Mask sau Sisley Valvet Sleeping Mask. Și nu în ultimul rând, măștile de ochi, față și decolteu de la 111 Skin. Dacă această situație va ține 10/12 săptămâni, așa cum se speculează, înseamnă că vom ieși din casă la vară – acum nu mai am nici o scuză pentru a nu lucra la my summer body. Așa că, îmi fac masaj anticelulitic cu un aparat de la Sensica, în fiecare seară.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Mă trezesc. Fac sport. Breakfast & coffee. Meditez cu ajutorul aplicației Headspace. Emails & a bit of work. Lunch. Sincer, mi-am luat o mică vacanță pentru a mă acomoda la noua normalitate. În același timp am găsit câteva cursuri online, de la universități de renume, care oferă în această perioadă cursuri gratuite, așa că am început două dintre ele: „Fashion & Sustainability” și „An introduction to Consumer Neuroscience and Neuromarketing.” Website-ul care listează toate cursurile se numește coursera.org și îl recomand.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Orice cu trufe. Am cumpărat câteva trufe proaspete de la Harrods înainte să se închidă așa că, pe lângă pastele și risotto cu trufe, am gătit cam orice cu trufe în această perioadă, chiar și scrumbled eggs cu trufe!

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Inteligența Erotică de Esther Perel sau orice scrie această autoare, mai are o carte absolut captivantă care dezbate tema infidelitații The state of Affairs. Apoi ar mai fi Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov, toate cărțile de Philippa Gregory, Scrisorile de dragoste către Zelda de F. Scott Fitzgerald.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Chicago, Mamma Mia, Pretty Woman, Phantom of The Opera.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Îmi place să am muzică în surdină, uneori dau sonorul foarte tare, alteori mai încet. Mi-am făcut playlist-uri cu melodiile mele preferate din musicaluri pentru dimineață și cât mai mult rock seara.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Pijamalele din mătase, chimonourile și piesele mele preferate La Perla.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

FaceTime, Instagram, WhatsApp, Zoom.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu părinții mei, cu prietenii mei și cu agentul meu.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Încerc să nu mă afund în informații triste legate de virus. Îmi este de ajuns să deschid televizorul, sau să primesc notificări de la BBC și Sky News. Pe Instagram urmăresc comedianți sau persoane din industria entertainment-ului – @gstaadguy sau @bromania și zeul meme-urilor care ne ține activi @drunkbetch.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

BBC, Sky News, CNN și BOF (Business of Fashion).

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Dimineața la cafea – întotdeauna a fost momentul preferat al zilei, iar acum am oportunitatea de a putea prelungi această mică plăcere.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Cel mai mult îmi lipsește familia. Nu mi s-a părut safe să vin înapoi în România, să fiu cu cei dragi, acasă. Îmi lipsesc prietenii, deși vorbesc foarte mult cu ei la telefon. Îmi lipsește și activitatea, ar fi trebuit să am o primăvară spectaculoasă, planul era să stau o lună la Paris, să plec la Veneția de ziua mea, în aprilie, iar în mai eram invitată la Festivalul de Film de la Cannes, care a fost anulat. Toți am fost afectați, we are in this together!

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Să avem grijă de unde ne luăm informația.

Să ne redescoperim micile plăceri și să încercăm să ni le dăruim.

Să fim cât de activi putem.

Să nu uităm de cei dragi, un simplu telefon ajută foarte mult în această perioadă.

Să ajutăm persoanele în vârstă cât de mult putem.

Să încercăm să ajutăm micii antreprenori din jurul nostru: magazinul alimentar de lângă casa noastră, un brand mic favorit, revista preferată.

Să mulțumim persoanelor din supermarket-uri, farmacii și doctorilor că lucrează pentru noi în această perioadă. Vei aduce un zâmbet celor care sunt în prima linie și se duc la muncă pentru ca noi să stăm acasă.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Este ok să nu fii ok în această perioadă. Chiar dacă unele persoane au o capacitate mult mai mare de a se adapta la nou, asta nu înseamnă că este ceva greșit dacă încă nu ai reușit sa îți creezi o rutină în această perioadă. Este ok dacă îți este greu să lucrezi de acasă, vor veni zile mai bune! În fiecare zi vom câștiga mai mult confort în noua noastră rutina.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Pisică

2. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones pentru că am cunoscut un membru al formației, altfel ar fi greu de ales.

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers, dar foarte rar.

4. Yoga sau sport? Yoga

5. Cafea sau ceai? Cafea

6. Filme sau seriale? Seriale

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro