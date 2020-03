24 de ore de izolare cu… Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu, unul dintre jurații Bravo, ai stil!, ne îndeamnă să stăm acasă și să fim solidari și să profităm de timpul petrecut acasă, alături de familie.

1. La ce oră te trezești dimineața?

Nu sunt o persoană matinală, așa că nu mă trezesc mai devreme de ora 11:00. Îmi place să petrec serile până târziu, în noapte, nu diminețile devreme.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Include, de preferință, produse de curățare și hidratare a tenului. Folosesc un machiaj puternic, tocmai de aceea pun mare accent pe îngrijirea tenului. Folosesc produse din gama Guinot sau Babor.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Nu este atât de variat, pentru că sunt o persoană destul de conservatoare. Fac cam aceleași lucruri, în fiecare zi, cât stau acasă. Apelez la ritualul meu de beauty, încerc să mă îmbrac diferit de la o zi la alta, să am o stare de spirit bună. Dau de mâncare cățelușilor, fac lecțiile online cu copilul, povestim, ne uităm la filme, la TV. Inevitabil, social media.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Meniul meu favorit conține paste, în toate formele sale. Sigur, și dulciurile sunt nelipsite.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Alex Michaelidis – Pacienta tăcută; Delia Owens – Acolo unde cântă racii; Anthony Doer – Toată lumina pe care nu o putem vedea.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomazi.

Knives out; Once upon a time in Hollywood; The Gentleman (ador toate filmele regizate de Guy Ritchie).

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Nu îmi place să fie liniște în casă, muzica o ador. Ascult orice gen de muzică, am foarte mulți artiști preferați.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Fără discuție, kimono-urile din mătase.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Instagram, Facebook, WhatsApp, Facetime, dar și audio. Să trăiască „telefoniada.”

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu părinții mei, care se află în autoizolare la ei acasă. Gestionează foarte bine situația. Cu Cătălin Botezatu, prietenul și nașul copilului meu, cu Ilinca Vandici, cu Maurice Munteanu. Dacă nu ne auzim în fiecare zi, nu se poate. Cu prietenele mele. Fructific la maximum acest timp pe care îl petrec acasă și găsesc timp să vorbesc cu toată lumea dragă mie.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Ellen DeGeneres @theellenshow și Chiara Ferragni @chiaraferragni.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

De la posturile de televiziune locale, precum Kanal D sau cele de știri, până la cele internaționale, precum CNN. De asemenea, și site-urile cu informație actualizată, precum stirilekanald.ro sau kanald.ro. Încerc să îmi fac o imagine cât mai accurate și mai amplă a tot ceea ce se întamplă acum.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Cel mai mult îmi place seara. După ora 20:00 am o energie diferită față de cea din timpul zilei.

14. Ce îți lipsește cel mai mult acum, în izolare?

Să fiu aproape de colegii și prietenii mei.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Să stăm acasă și să încercăm să ne facem ziua mai frumoasă, după cum considerăm noi: să citim, să ne uităm la filme, să facem ordine și curățenie, să gătim. Sunt atâtea lucruri frumoase pe care le putem face în tot acest timp câștigat, cât suntem nevoiți să stăm acasă.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Stăm acasă! Solitar, deci solidar. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit, pentru că numai împreună, uniți vom putea trece peste această situație. Ne vom putea revedea și îmbrățișa din nou. Vă iubesc și vă ador!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Ambele.

2. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones.

3. Flip flops sau sneakers? Flip flops.

4. Yoga sau sport? Niciuna.

5. Cafea sau ceai? Ceai.

6. Filme sau seriale? Filme.

