24 de ore de izolare cu… Michaela Prosan

Michaela Prosan, actriță, transmite tuturor mesajul ei: stați acasă pentru binele vostru și al celor din jur. Este o perioadă grea în care trebuie să facem cu toții eforturi.

1. La ce oră te trezești dimineața?

Mă trezesc în jur de 8:30 – 9:00.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Dacă sunt un pic mai ambițioasă, ritualul meu ar fi în ordinea aceasta: mă spăl pe dinți, îmi curăț fața cu loțiune micelară, aplic o cremă de hidratare, după care fac duș. Nu am un produs cosmetic pe care să îl folosesc constant. Tot timpul schimb și uneori îmi prepar singură cremele. Părul meu este perfect de când stau în casă, no bad hair day. Puțin parfum, halatul, papucii și gata! Sunt pregătită să întâmpin o nouă zi de stat în casă!

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Programul de activități: Citesc, mă uit la filme, gătesc, fac sport.

4. Care este meniul tău favorit home made?

Omletă, ouă poșate cu sos olandez, paste cu ton.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Wilder Girls de Rory Power, Mating in Captivity de Esther Perel, Invisible Monsters de Chuck Palahniuk.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Doar 3? Că nu mă pot opri când vine vorba despre filme. Parasite – Bong Joon-Ho, The Handmaiden – Park Chan- Wook, Roma – Cuaron, Cold War și My summer of love de Pawlikowski.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Muzica nu lipsește niciodată.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Halatul și papucii sau un tricou și lenjerie intimă.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le foloseșți pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Whatsapp -cel mai mult.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu părinții.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Al meu, deoarece nu mai postez nimic pentru că #stauincasa.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Monitorul oficial.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Noaptea.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Îmi lipsesc restaurante, locuri pe care aș fi vrut să le revăd (din tară și din străinătate), oamenii. Nu vreau însă să devin nostalgică.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Sincer, nu am!

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Aveți grijî de voi! Stați în casă! E o perioadă grea, în care facem cu toții eforturi pentru binele nostru și pentru binele tuturor celor din jur.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Ambele.

2. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones.

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers.

4. Yoga sau sport? Sport.

5. Cafea sau ceai? Cafea dimineața, ceai seara.

6. Filme sau seriale. Filme.

