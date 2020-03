24 de ore de izolare cu… Deea Codrea

Deea Codrea, influencer și concurentă la Bravo ai stil, îți împărtășește ce simte ea în izolare, cum vede viitorul și programele care o încântă cel mai mult de când stă acasă.

1. La ce oră te scoli dimineața?

În ultimele zile nici eu nu mai știu. Uneori foarte devreme, alteori aproape de prânz, dar asta doar pentru că obișnuiesc să stau târziu, să citesc, să mă uit la documentare, să ascult muzică, să fac orice lucru mic pentru care spre rușinea mea nu aveam suficient timp înainte. Oricum, prefer diminețile în jurul orei 08:00, cu aerul ăla rece, cu liniște, cu fereastra larg deschisă și cu cea mai bună cafea.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Iubesc tot ce ține de skincare și cred că Deea de la 18 ani și-ar da ochii peste cap în momentul ăsta. Nu înțelegeam nimic atunci, de ce insista mama cu demachierea, cu crema, mi se părea așa, în zadar. Acum însă a devenit un obicei de care sunt mândră, îmi place pielea mea atunci când radiază de bine, așa că mă demachiez cu apă micelară, îmi curăț fața cu un gel de curățare, aplic musai toner cu vitamina C, serum cu Vit C, cremă mega ultra hidratantă și de 2 ori pe săptămână îmi pun diverse măști, de hidratare, evident!

3. Cum arată progarmul tău într-o zi de stat acasă?

Începe în mod cert cu o cafea bună cu spumă de lapte pe care ador să mi-o prepar, e ritualul meu. În timp ce îmi beau cafeaua și Luna ( pisica mea ) își mănâncă pliculețul, îmi place să ascult muzică bună, poate jazz uneori, alteori îl ascult pe Frank ( Sinatra ) și să nu fac nimic. După, încep să mă gândesc la content, ce mai filmez, ce mai scriu, ce ținute mai leg în minte, ce challenge mai postez pe TikTok, totul se învârte în jurul creației cumva, îmi place să antrenez constant partea asta din mine. Apoi editez, citesc, fac o baie lungă, aplic o mască și ahh, curățenie! Fac des curățenie pentru că sunt obsedată de ordine, prea obsedată spun prietenii mei.

4. Care este meniul tău favorit home made?

Pâinea făcuta în casă cu roșii proaspete și brânză. Aș mai spune de cartofi copți cu unt sărat și mărar, iar ca desert, mă dau în vânt după tiramisu!

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Îmi place mai mult ca niciodată să citesc, mi se pare ca nu mă deranjează telefonul, gălăgia de afaraă lista de #todo, parcă e vremea perfectă pentru citit. Ba chiar am și împărtășit cu oamenii mei de pe Instagram challenge-ul ăsta și am strâns atât de multe propuneri faine încât le-am reunit sub hashtag-ul #cemaicitimazi. Îmi place să citesc fie despre dezvoltare personală și cea mai recentă carte e ”Începe cu ce nu-ti place” de Brian Tracy, fie cărți despre modă și m-a impresionat ”Fashion Muse” de Debra N Mancoff.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomazi.

Și acum în mintea mea sună tare: Încearcă să nu fii clișeistică! Dar, până la urmă ce să fac, astea-s filmele care îmi sunt cele mai dragi: Breakfast at Tiffanys, Two Popes, The Assassination of Gianni Versace.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Depinde! Băile lungi sunt mereu cu muzică și prosecco. Jazz, Frank Sinatra, uneori alternat cu Cardi B, Billie Eilish și mai nou Tyga, la extreme!

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Cașmir, bumbac, lână, materiale care să mă îmbrace, sa fie cozy, să fie oversized, să am continuu senzația că sunt îmbrățișată. Și șosete lungi, neapărat șosete lungi.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Cred că cel mai des vorbesc cu ai mei pe whatsapp, îi am pe toți într-un grup și să știi ca ne-a ajutat teribil treaba asta. Râdem, facem haz de necaz, ne sfătuim, împărtășim idei și ne suportam unii pe alții, mai ales atunci cînd unul dintre noi nu are o zi tocmai bună. În rest, cu oamenii care mă urmăresc țin legătura peste tot: Instagram, Tik Tok, chiar și Facebook.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu mama și bunica! Nu sunt aproape de mine, mama stă în Austria și bunic stă la țară dar vorbim zilnic. Povestim de toate și încerc să-mi ascund teama zilele astea, atît pentru ele, cît și pentru mine.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Ma lovesc constant de @newyorkermag și îmi place contentul de acolo. Informațiee serioasă, ambalată frumos și care te face să speri la mai bine. În rest, mă uit peste tot, la influenceri din toată lumea, oameni pe care îi admir, prieteni and so on. Pe lângă Instagram pierd mult timp pe #pinterest și #tumblr, mă linișteste contentul minimal și aesthetic.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Mă uit des la știri și asta pentru că îmi doresc să fiu informată. Mă uit la posturile ce transmit țtiri non stop: Digi 24, CNN. Ca și ziare online New York Times, Adevarul și alte cîteva peste care dau random când deschid Google și caut ceva despre contextul actual.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Dimineața! Simt că e cu speranță, că avem o zi nouă în care putem să facem atât de multe, chiar dacă #stamacasa, până la urmă chiar și așa putem fi aproape și cred că deși avem limite legate de spațiu, suntem mai aproape ca niciodată.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Plimbările! Așa, random, fara scop precis. Să mă pierd pe străzi, să mănânc un covrig fără teama ca nu m-am dezinfectat, să cumpăr garoafe de la o bătrânică, să stau la taclale cu prietenii mei la o terasă, să răsfoiesc reviste, să conduc, să ascult muzică la maximum în mașină alături de fetele mele în timp ce mergem spre mare. Mi-e cumva dor de simplu!

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Sa facem în fiecare zi câteva ceva special! Fie că astăzi ai curaj să faci primul TikTok, să filmezi un video special, să faci o poza mai altfel, să gătești ceva nou, să te machiezi altfel, să faci curat în garderobă, să încerci să-ți prinzi părul altfel, să vorbești ore în șir cu o prietenă mai veche, să redecorezi, să orice! Să nu lași spațiul să te limiteze. Ieri, de exemplu am ajuns la Como, doar uitându-mă pe niste LIVE Camera, orice, să faci orice care te face să zâmbești puțin mai mult!

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Să privească cu speranța la tot ce se intamplă. Să se bucure de orice: de timpul pe care înainte nu îl aveam, să facă toate lucrurile pe care nu aveau timp să le facă până acum, să se autodescopere, să înfrângă teama de a fi ei cu ei, să se cunoască mai bine decât își cunosc prietenii și să facă lucruri pentru ei. E cumva ciudat că în 2020 ne pricepem atât de bine să fim alături de alții și atât de puțin să fim noi cu noi. Cred că dacă învățăm asta în această perioadă, e bine. Nimic nu e degeaba, cu o lecție tot ne alegem din nebunia asta. Și să învățam cumva că ce e simplu e de fapt cel mai frumos!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? PISICĂ, a mea, Luna!

2. Beatles sau Rolling Stones? BEATLES

3. Flip flops sau sneakers? FLIP FLOPS

4. Yoga sau sport? YOGA sau cât mai puțină mișcare, nu reușesc deloc să mă motivez.

5. Cafea sau ceai? CAFEA

6. Filme sau seriale? FILME

Citește și:

10 branduri românești pe care le poți susține dacă faci cumpărături în perioada următoare

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro