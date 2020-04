10 franțuzoaice cu un stil inconfundabil

Purtând aproape în exclusivitate jeans, sacouri, tricouri și pulovere lejere, practic piese basic, franțuzoaicele arată întotdeauna impecabil, păstrând în același timp acel je ne sais quoi caracteristic. Care este totuși secretul lor și ce le conferă statutul de fashion icon?

Atitudinea joacă cu siguranță un rol foarte important, dar și alăturarea de piese timeless dublate de acel no-makeup makeup inventat chiar de ele. Ținutele lor sunt în orice moment o inspirație, de aceea ți-am pregătit o listă cu cele mai în vogă french fashion icons de urmărit acum.

Camille Charière

După ce a lucrat în avocatură și finanțe, Camille Charrière a renunțat la acestea în 2010 pentru a se concentra asupra blogului său, „Camille over the Rainbow.” În scurt timp, articolele ei i-au adus colaborări cu Net-a-Porter și Matches Fashion, în timp ce, în paralel, blogul ei a continuat să câștige în popularitate. Astăzi, Camille este unul dintre cei mai aclamați influenceri ai industriei modei. Isteață, simpatică și incredibil de elegantă, nu este de mirare că branduri precum Chloé, Mango și H&M adoră să lucreze cu ea.

Lou Doillon

Este imposibil să fii fiica lui Jane Birkin și a lui Jacques Doillon și să nu ajungi una dintre cele mai cool femei de pe planetă. Cântăreață, artistă, model și actriță, Doillon este cunoscută pentru stilul ei boem și părul sauvage, pe care, oricât de mult îl arătăm ca referință hairstiliștilor noștri, tot nu reușim să-l reconstituim.

Caroline de Maigret

Acest elegant model francez a fost prezent pe nenumărate podiumuri pentru branduri celebre precum Marc Jacobs, Alexander Wang sau Chanel, pentru ultimul rămânând o muză până în zilele noastre. Apropiată a regretatului Karl Lagerfeld și autoarea best-seller-ului „How to Be Parisian”, Caroline este fără îndoială una dintre cele mai renumite fashion icons ale modei franceze din vremea noastră. Și, în plus, mai conduce și o casă de discuri numită Bonus Tracks.

Charlotte Gainsbourg

Un alt membru al familiei Birkin, Charlotte este fiica cea mai mare a lui Jane și sora vitregă a lui Lou. Stilul așadar este o trăsătură de bază în această familie. Actriță, cântăreață și fostă muză a brandului Balenciaga, Gainsbourg este un It girl de netăgăduit. Nu este o adeptă a machiajului puternic, poartă așa numitul bad hair ca nimeni altcineva și adoră ținutele all black. O femeie cu un stil desăvârșit!

Ines de la Fressange

Începând în anii ’80 cu o carieră de model, Inès de la Fressange a continuat să dovedească de-a lungul timpului că este un reper în modă, demn de luat în calcul. Muză la nivel mondial a nenumărate branduri de modă, este, de asemenea, jurnalist și femeie de afaceri, dând startul în 2013 unui brand de modă cu numele său. Declarată întruchiparea chicului parizian modern, de la Fressange a conceput și o colecție de îmbrăcăminte pentru Uniqlo, una dintre cele mai populare colaborări ale retailer-ului până în prezent.

Jeanne Damas

Jeanne Damas este ceea ce numim o IT girl. Model part-time, fotograf, fondatoare a brandului de modă „Rouje” și a liniei de cosmetice „Le Rouje de Paris”, este în același timp și o veritabilă vedetă a Instagram-ului. O forță de neoprit cu un talent înnăscut pentru modă, este o adevărată inspirație pentru oricare dintre noi.

Loulou De Saison

Consilier de modă și influencer digital, Chloé Harrouche este femeia din spatele Loulou des Saison. Întotdeauna o apariție spectaculoasă pe străzile marilor metropole în timpul săptămânilor modei și o prezență stylish constantă pe Instagram, Chloé se numără printre principalii influenceri din lumea modei. Cu o abordare plină de atitudine și energie atât in fața camerelor cât și în spatele lor, ea reprezintă o viziune a stilului parizian.

Anne-Laure Mais Moreau

O senzație în social media și pe rețelele de socializare, Anne-Laure Mais Moreau, sau Adenorah, cum este cunoscută, este influencer-ul la care alți influenceri se uită pentru inspirație. A devenit blogger-iță când blogurile nu erau încă la modă și a lansat între timp și un brand propriu de îmbrăcăminte și accesorii, Musier, toate fabricate în Franța. Cu ajutorul Annei-Laure, cu toții putem fi un pic francezi.

Clémence Poésy

Cu o carieră în film, televiziune și pe scenă, Clémence Poésy a devenit faimoasă pe plan internațional odată cu rolul Fleur Delacour din filmul Harry Potter. De atunci, este și una dintre cele mai cunoscute prezențe din moda franceză. O favorită a brandului Chloé în ale cărui campanii a apărut de nenumărate ori, se află întotdeauna în primul rând la orice prezentare de modă din cadrul Paris Fashion Week.

Vanessa Paradis

Look-ul boyish al Vanessei Paradis a rămas o constantă de când a devenit faimoasă la vârsta de 14 ani, cu piesa „Joe le Taxi.” Estetica sa este una bazată pe piese clasice precum jeans skinny, botine, tricouri slouchy și paltoane androgine din lână. Vanessa a îndrăgit dintotdeauna piesele vintage, în special cele cu un aer boem, brodate sau de influență masculină. A fost mult timp una dintre muzele Chanel, unul dintre brandurile sale preferate, dar apelează și la nume ca Antik Batik pentru articole de inspirație hippie.

Citește și:

O scurtă istorie a fashion influencerilor

Text: Daria Georgescu

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro