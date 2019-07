10 cele mai cool ținute de la Gala UAD 2019

Gala UAD 2019 a fost un eveniment cu totul și cu totul special. Asta pentru că festivitatea în sine a ajuns să aniverseze 25 de ani de existență – adică 25 de ani în care lucrările absolvenților Universității de Artă și Design au fost aduse cu succes în fața unui public mai mare decât ar avea vreodată astfel de colecții. Dar și pentru că ELLE România a fost principalul partener media al acestui eveniment. Și trebuie să ne mândrim cu acest fapt, mai cu seamă că susținem tinerii designeri dintotdeauna și credem că este menirea unei reviste de modă ca, printre multe altele, să descopere și să promoveze tinerele talente din breaslă.

Sigur, nu este ușor ca tinerii designeri să își facă niște cariere într-un peisaj precum cel al industriei de modă din România. Dar cert este că Gala UAD 2019 a fost un moment în care aceștia să își arate pentru prima dată, cu emoțiile și stângăciile de rigoare, creațiile în fața unui public avizat și care le poate duce munca mai departe.

Unul dintre primele lucruri care mi-au venit în cap în seara în care s-a desfășurat Gala UAD 2019 a fost că hainele prezentate anul acesta sunt ceva mai pesimiste ca de obicei. Printre lucrările absolvenților s-au strecurat parcă mai multe gânduri sumbre, referințe la personaje mitologice întunecate sau idei pesimiste – criza climatică și, ca atare, sustenabilitatea au fost preocupări pentru mulți dintre absolvenți.

Gala UAD 2019 s-a desfășurat în Sala Mare a Operei Naționale Române / Teatrul Național „Lucian Blaga' Cluj-Napoca, și a fost urmată de o recepție la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, locul care găzduiește și expoziția aniversară GALA UAD FASHION DESIGN 25 DE ANI, curatoriată de Conf.univ.dr. Lucian Broscățean (expoziția a fost vernisată duminică și poate fi văzută până pe 14 iulie – mai multe detalii pe macluj.ro).

Așa încât, la Gala UAD 2019, am avut de urmărit colecțiile de licență și de master (coordonate de Prof.univ.dr. Elena Basso Stănescu și Conf.univ.dr. Lucian Broscățean), ale căror prototipuri au fost asigurate de Atelier UAD. Echipele pentru acest fashion show de proporții au fost coordonate de dr. Liana Martin, iar styling-ul a fost coordonat de Alina Botea și Diana Flore. Trebuie menționat și faptul că modelele de la Transilvania Fashion au fost machiate de de echipa de make-up artiști de la Alex Rădulescu Make-Up Academy și coafate de stiliștii de la saloanele Foarfeca de Aur – Mia Poruțiu / Vestige Centre Ville / POP Academy.

Ce ne-a atras atenția la Gala UAD 2019?

Ei bine, aerul utilitar și nuanțele vesele din colecția Ceraselei Nicoară, Industrious (Cerasela a și câștigat un premiu din partea Concepto); feminitatea reinterpretată inspirat (prin utilizarea bulinelor, franjurilor, volanelor) de Mariana Pădurariu; dualitatea evocată de colecția Codex 0 a lui Elenys Sima (câștigătoarea premiului Konika Minolta); tensiunile vizibile în hainele create de Mădălina Buzaș; rafinamentul ținutelor de inspirație japoneză ale Adrianei Cerghizan; contrastele exuberante din colecția lui Vlad Cheregi, care a gândit în atât de actuala direcție a sustenabilității – Vlad a câștigat și un premiu din partea Tezyo pentru proiectul de pantofi transpus de brand; nuanțele „toxice” ale Corinei Cigodaru, care și-a numit colecția Chernobyl (colecție la care a lucrat cu mult timp înainte de apariția serialului fenomen). Fascinante au fost și printurile poetice realizate de Gyongyver Kiss (câștigătoarea premiului Vestige), dar și blocurile de culoare utilizate inspirat de Evelyne Lorincz. La fel cum ne-au atras atenția și drama pusă în scenă de Ariana Spin, în colecția The Curse of Hysteria, o poveste despre discriminare, manipulare și oprimare.

