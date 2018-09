10 botine albe pe care le poți purta cu absolut orice!

Pe scurt, nimeni nu le cumpăra sau nu s-ar fi gândit să poarte încălțăminte albă, în afară evident de clasicii teniși. Dar iată cum 2018 a schimbat complet această dinamică!

Eu de exemplu am fost convinsă din prima de ideea de alb în ceea ce privește nu doar botinele, ci și pantofii în general. Domnica ( Mărgescu) nu este nici acum un mare fan al acestui trend, explicându-mi că nu i se par deloc atractive, cu atât mai puțin practice și că ei nu îi stau bine deloc. Aici sunt de acord cu ea, ține de conformația fiecăruia și mai ales de stilul fiecăreia, dar eu sunt dependentă de aerul grafic pe care o pereche de botine albe îl dă oricărei ținute și am ajuns la concluzia că se potrivesc la absolut orice!

De la rochii florale de vară, la prea iubiții jeanși sau haine mai formale cu tentă masculină, botinele albe își găsesc mereu un rol esențial în styling-ul lor. Atât de covinsă sunt de impactul lor, încât am ajuns să le consider pe cele clasice negre de-a dreptul plictisitoare! Nu mai spun că mi-am cumpărat o pereche de la Zara în primăvară ( cele mai confortabile ever!) pe care le-am purtat până le-am distrus complet și regret că nu am investit atunci în încă o pereche cu care să trec' și toamna aceasta!

Recunosc că nu sunt cele mai practice și au talentul de a se strica destul de repede datorită culorii ( negrul maschează mult mai bine mici defecte datorate purtatului), însă tocmai de aceea este bine să ai atât de multe opțiuni cheap & chic pentru hit-ul sezonului, botinele albe!

Foto: Imaxtree

