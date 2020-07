The art of Cosmiq

Cosmin Florea, designer de interior, scenograf și ceramist, cunoscut mai ales pentru decorul spectaculos pe care l-a realizat pentru piesa de teatru „Pădurea spânzuraților', în regia lui Radu Afrim, a redescoperit acum câțiva ani frumusețea satelor din Romania și bogăția meșteșugurilor sale.

Cosmin Florea trăiește de un an între București și Bruxelles. Artistul are și un background de modă, fiind stilist pentru mai multe publicații din Romania dar realizând și diverse proiecte de modă comerciale cu brand-uri precum Chanel.

„Am început să petrec mai mult timp la sat, să caut, să mă documentez, să vorbesc cu oamnei, să citesc și să văd muzee care vorbesc despre asta. Am fost în diverse părți ale României, din Maramureș în Oltenia, din Banat în Bucovina. Așa am cunoscut o echipă minunate de țesătoare, a căror tehnică este inclusă în lista Unesco a Patrimoniului cultural immaterial. Astfel, am transpus estetica mea într-o colecție de covoare realizată împreună cu acest atelier', spune Cosmin Florea despre colecția sa de covoare.

În ceea ce privește colecția de ceramică însă, Cosmin mărturisește că procesul de documentare a fost unul de lungă durată iar apoi a urmat o perioadă de muncă intensă dar rezultatul este spectaculos: colecția de ceramică sculpturală inspirată din natură. Fiecare vas este unicat și este realizat de în atelierul său din Bruxelles.

„Lucrul cu lutul a pornit ca o curiozitate. Eram în Iași, lucram la un spectacol, iar în pauzele de masă mergeam să fac cursuri de ceramică. Radu Afrim, cu care lucram la acel moment pentru spectacolul „Dansul Delhi', probabil acum află că făceam asta. Pentru mult timp am ținut doar pentru mine această descoperire. M-a fascinat tot procesul. Când mergeam să lucrez la spectacol, actul creativ era într-o strânsă legătură cu echipa cu care colaboram, pe când la ceramică, totul era în mâinile mele. E un process care te deconectează și te reconectează în același timp, dar pentru asta e nevoie de foarte multă răbdare și intimitate', mai spune Cosmin.

Lucrările sale pot fi achiziționate de pe www.cosmiq.eu.

Citește și:

Idei cool de amenajări de interior de pe cele mai populare pagini de deco și cum să le pui în aplicare

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro