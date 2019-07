Flavia Scanteianu și Andreea Batros își continua conștiincioase proiectul început în urma cu câțiva ani cu un nou succes pe piață de design autohton. Colecția „Shade”, lucrata în colaborare cu ilustratoarea Ana Popescu a făcut deja cunoștință cu publicul international la Milan Design Week.

De unde până unde o colaborare cu un artist ilustrator?

Colecția „Shade este prima colaborare Dare to Rug cu un artist illustrator, dar este și prima colaborare a Anei cu un brand de design. O știm și îi urmărim evoluția Anei Popescu de multă vreme, iar lucrările ei ne-au plăcut dintotdeauna. Anul acesta planificasem să lansam o colecție în colaborare cu un artist vizual, iar Ana a fost prima alegere. Nu ne știam cu ea dinainte, dar am abordat-o și i-am propus colaborarea și ne-am conectat de la primul e-mail. Totul a mers foarte ușor de acolo.

Desenele Anei existau deja? Cum s-a născut colecția?

Cele patru modele de covoare pornesc de la patru desene în acrylic parte din seria „Shade a artistei, care explorează conexiunea dintre lumină și spațiu. Desenele existau deja, iar noi am lucrat cu Ana să le transpunem în modele de covoare, pe care apoi le-am realizat prin tehnica hand-tufted, cu lână din Noua Zeelandă și mătase din bambus. Suntem foarte fericite cu această colaborare, iar covoarele au fost deja premiate în douăc ompetiții de design și expuse în Milano și România.

Lucrările sunt inspirate de modul în care lumina și umbra pot transforma diferite scene în ceva cu totul nou. Relația dintre lumină și obiect, care nu este constantă, este fascinantă pentru Ana – ea recrează vizual intensitatea și adâncimea folosind culori, lumini și umbre și se joacă cu contrastul dintre acestea.

Au existat și provocări la realizarea acestei colecțîi?

A fost provocarea de a face ceva diferit de ceea ce am creat până acum.

Vă ajută ideea de colecție să vă adunați ideile sau uneori vă constrânge? Cum decurge, de fapt, procesul creativ?

Da, ideea de colecție ne ajută să ne adunam ideile creative și să le aducem la esență. Uneori te îndrăgostești de un subiect și atunci e ușor să te pierzi în procesul de creație și să ai prea mult material, care poate nu are incă o formă ușor de înțeles de către privitori. Suntem obișnuite să fim curioase cu tot ceea ce ne înconjoară și să punem cap la cap diverse concepte. Atunci când începem să lucram la o colecție nouă, căutăm acea sclipire care ne-a rămas mai mult timp în minte sau care a avut un impact mai mare asupra noastră cândva și pornim de acolo.

Colecția a fost deja expusă la Milano. Care au fost reacțiile acolo?

Am avut reacții foarte bune la Milano. Am expus într-unul dintre cele mai importante palate din centrul orașului, chiar în inima cartierului Brera, care este centrul evenimentelor în saptamâna Milan Design Week. Efectul imediat a fost dat de expunerea în presa internațională și am primit și feedback direct de la clienții finali. Pe lângă asta, există relațiile care se creează cu diverși buyeri și reprezentanți ai retailerilor de design, însă aici efectele se văd mai târziu în timp. Noi credem că pentru orice designer tânăr sau consacrat prezența la Milano este absolut necesară pentru că te ține conectat la ceea ce se întâmplă în piață și, în același timp, te pregătește pentru ce urmează.

Spuneați că doriți să cresteți brandul cu o extensie spre alte categorii de textile. La ce v-ați gândit?

Suntem designeri de produs și de interior, așa că ne gândim constant la obiecte noi. O extensie naturală a brandului va fi să creăm alte obiecte tot în domeniul textilelor, pentru inceput.

Avem câteva alternative, dar încă explorăm variantele de producție, aceasta fiind partea cea mai complicată în tot procesul – găsirea unui partener de producție de încredere. Vrem să creștem brandul prin introducerea de noi materiale și tehnici dar și noi direcții în design.

Cum păstrezi ” dreapta măsură” atunci când desenezi designul unui covor astfel încât acesta să nu fie prea „zgomotos” într-un spațiu?

Încercam să păstrăm o armonie a culorilor și un echilibru al elementelor care formează un anumit pattern, eliminând elementele care nu sunt necesare.

Avem și o limită a numărului de culori – în modelele noastre nu folosim, de obicei, mai mult de 10-12 culori. Restul este dictat de viziunea creativă. Ne păstrăm, însa, nota distinctivă- covoarele Dare to Rug sunt colorate și îndraznețe, au patternuri puternice și astfel devin obiectele principale într-un spațiu. Credem că asta ne diferențiază de alte branduri. Ne dorim ca fiecare obiect sau colecție să aibă în spate un concept diferit de ceea ce există deja în piața.

Ce covoare aveți în casele voastre?

Andreea a ales modelul „Mellow din prima noastră colecție „Romanian Moods, iar Flavia are acasă unul dintre noile covoare din colecția „Shade.

