Prajitura Bundt cu kaki, curmale si nuci, de Ioana Dumitrescu (East of Kitchen)

Pentru prajitura:

275g faina

1½ lingurita praf de copt

O lingurita praf de scortisoara

Un praf de sare

150g zahar de cocos

45g miere

Doua oua mari

175g ulei de cocos, topit

50g nuci pecan sau obisnuite, tocate

100g curmale fara samburi, tocate

Doua fructe kaki coapte, decojite si pasate

Incingeti cuptorul la 170C. Ungeti o forma bundt/guguluf cu ulei de cocos si presarati cu faina, avand grija sa bateti bine forma pentru a inlatura excesul de faina. Aveti grija sa ungeti si sa presarati cu faina si conul interior. Daca nu aveti forma bundt/guguluf, puteti folosi o forma rotunda de copt.

Intr-un bol mare, amestecati faina, praful de copt, scortisoara, sarea, zaharul, mierea, ouale si uleiul de cocos si bateti cu ajutorul unui mixer pana ce obtineti o consistenta cremoasa si omogena, cam 5 minute.

Adaugati nucile, curmalele, fructele pasate si amestecati cu o lingura pana ce s-au incorporat. Turnati aluatul in tava pregatita si coaceti in cuptorul incins timp de 45-60 minute, pana ce o scobitoare infipta in mijlocul prajiturii va iesi curata. Lasati sa se raceasca in forma timp de 15 minute, apoi scoateti din forma si asezati pe un gratar.

Pentru glazura de portocale si miere:

Zeama stoarsa de la o portocala

25g miere

50g jumatati de nuci pecan sau obisnuite

Pentru a face glazura, fierbeti sucul de portocale impreuna cu mierea timp de un minut, apoi scoateti de pe foc, adaugati nucile si amestecati.

Turnati glazura peste prajitura si lasati sa se raceasca la temperatura camerei inainte de a servi.

Reteta & foto: Ioana Dumitrescu, East of Kitchen