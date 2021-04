(P) Tendințele de design interior pentru 2021

Fiind nevoiți să-și petreacă majoritatea timpului în propriile case, numeroși români au început să simtă că designul interior poate avea un impact major asupra propriei stări de spirit – și, de aici, asupra relațiilor din familie, dar și asupra nivelului de productivitate la locul de muncă. Prin urmare, începând de anul trecut, nevoile (și cerințele!) la acest capitol s-au schimbat semnificativ. „Motivul este că locuința a devenit mai mult decât un loc în care ajungeai după ce plecai de la birou pentru a te uita la un serial și a dormi. În 2020, locuința a fost și loc de muncă, și școală pentru copii, pe lângă funcționalitatea sa de bază, aceea de locuire”, explică Dragoș Bonea, proprietarul furnizorului de soluții de amenajări interioare Delta Studio, într-un interviu acordat portalului Imobiliare.ro. Dacă ești interesat de o „împrospătare” de ambient, din cele de mai jos poți afla care sunt tendințele anului 2021 în acest domeniu.

Principii de bază ale designului interior în 2021

Pentru că, așa cum am văzut mai sus, locuința proprie trebuie să răspundă acum unor cerințe multiple, funcționalitatea este acum, mai mult decât înainte, un principiu fundamental în materie de home&deco. Potrivit reprezentantului Delta Studio, cei interesați de (re)amenajarea casei preferă adesea conceptele open space, care să cuprindă, însă, anumite zone individualizate – avantajul acestora fiind că pot fi adaptate la nevoile diferite ale membrilor familiei. „Odată cu noul context și timpul mult mai mare petrecut în case, se urmărește totodată o flexibilitate a amenajărilor, pentru a putea acomoda ocazional spații de lucru sau de studiu. În 2021 vom vedea ambiente mult mai atent gândite și mai sofisticate, care folosesc forme inedite, texturi plăcute și accente de culoare sau metalice”, notează Dragoș Bonea. Acesta a precizat că, în loc de o reamenajare propriu-zisă, unii clienți ai companiei optează pentru o intervenție punctuală asupra locuinței, cum ar fi refinisarea unor zone, dar și adăugarea sau înlocuirea anumitor piese de mobilier sau accesorii.

Culorile anului 2021 în designul interior

După cum probabil știi deja, celebrul Institut Pantone ne-a obișnuit, în ultimele două decenii, cu desemnarea unei culori reprezentative pentru fiecare an. O evidentă excepție de la regulă, pentru 2021 au fost propuse, însă, două culori, în loc de una singură: este vorba despre un galben intens, alături de o nuanță de gri. Această alegere corespunde, de altfel, unui principiu specific stilului de design contemporan, respectiv combinarea nuanțelor neutre cu accentele cromatice vii, intense. Culorile anului 2021 pot constitui, astfel, elementele predominante în amenajarea casei tale – sau, poate, a unei singure încăperi (cum ar fi livingul, un dormitor sau chiar bucătăria). Griul și galbenul pot fi integrate, însă, și ca simple accente cromatice într-un concept de design mai elaborat, după cum o arată una dintre cele patru idei de amenajare propuse în primăvara aceasta de specialiștii în design din cadrul Hornbach, numită Pop Up. „Ne-am inspirat din cultura pop și am creat o propunere inedită de design care îmbină culori vibrante”, notează Mugurel-Horia Rusu, Director General al Hornbach România. Desigur că propunerile Institutului Pantone reprezintă simple sugestii (și nu reguli!) în domeniile fashion și home&deco: este firesc ca deciziile la acest capitol să le iei, în cele din urmă, în funcție de preferințele personale.

În decorul Pop Up, culorile intense, precum galbenul-lămâie sau albastrul-cobalt, se armonizează cu diferitele nuanțe de gri

Materiale recomandate

În ceea ce privește materialele folosite în amenajarea casei – de la finisaje, la piese de mobilier și chiar decorațiuni textile –, designerii îți pun la dispoziție o gamă largă de opțiuni. Rezultatul influențelor scandinave, stilul Cool Down de la Hornbach combină, spre exemplu, căldura lemnului cu răceala elementelor din piatră sau chiar beton. „La final de zi, totul trebuie adus în echilibru, iar decorul de inspirație nordică transmite claritate, echilibru și naturalețe. În același timp, noul ambient Hornbach aduce la un loc noțiuni precum «acasă», «relaxare», «confort», «căldură» și «intimitate»”, explică reprezentanții companiei. În stilul Pop Up, pe de altă parte, inspirat din artele plastice ale anilor ’50-’60, pot fi integrate și materiale mai „inedite, precum hârtia, metalul sau plasticul. Desigur că elementele metalice vor juca un rol important și într-un ambient cu aspect industrial.

Texturi

Dacă ești o persoană care pune un accent deosebit pe simțul tactil, dincolo de cel vizual, atunci textura materialelor folosite în designul interior al casei tale cu siguranță joacă un rol important pentru tine. Pentru a aduce un plus de confort la acest capitol, poți miza cu încredere pe accesoriile din textile naturale, durabile, dar și pe elemente precum blănurile și covoarele moi (specifice stilului Cool Down) sau lâna și catifeaua (în stilul Pure Spice) – toate menite să contrasteze cu duritatea elementelor solide, precum lemnul, piatra sau betonul. Partea bună este că cele enumerate mai sus nu reprezintă doar o „modă” pentru anul 2021, ci au toate șansele să se mențină în tendințe pentru o perioadă mai îndelungată de timp, așa că nu trebuie să-ți faci griji că ar trebui să le înlocuiești prea curând.

Stilul Cool Down este caracterizat de spații luminoase, cu mobilier din lemn și accentul deosebit pe funcționalitate

Decorațiuni interioare

După ce te-ai decis asupra culorilor, finisajelor și pieselor de mobilier, următorul pas este reprezentat de alegerea decorațiunilor. Deși pot fi cu ușurință trecute cu vederea, adevărul este că acestea pot schimba radical o încăpere – ele putând absolut suficiente atunci când tot ce îți dorești este doar o „reîmprospătare' a decorului. La capitolul decorațiuni pot fi incluse elemente diverse, de la textile (pături, cuverturi, perne decorative, dar și perdele și draperii) și accesorii practice (precum corpuri de iluminat), până la adevărate obiecte de artă. Specifică stilului Take a Break, spre exemplu, este preferința pentru integrarea în „peisaj' a cât mai multe plante, acestea regăsindu-se și în stilul Pure Spice. Indiferent de stilul de amenajare ales, trebuie să fii atent și să eviți supraîncărcarea decorului, lăsând camerele să „respire' – un principiu ce se aplică atât în privința mobilierului, cât și la capitolul decorațiuni.

Cum influențează designul interior valoarea unei proprietăți

Dacă ai investit deja într-o amenajare ca la carte a locuinței tale, iar în 2021 te gândești să o scoți la vânzare, cu siguranță te întrebi ce impact ar avea schimbările făcute asupra prețului pe care îl poți obține. Te vei bucura să afli că așa-numitul „home staging” – din care designul interior reprezintă, practic, partea cea mai importantă – te poate ajuta să vinzi o proprietate mai repede și la un preț semnificativ mai bun. Potrivit unei emisiuni realizate de portalul Imobiliare.ro, o proprietate care nu a beneficiat de un asemenea „tratament' se vinde în circa 100 de zile, însă, cu ajutorul unui specialist în home staging, ea poate fi tranzacționată în 45 de zile. În ceea ce privește valoarea de tranzacționare, diferența dintre două proprietăți similare, dintre care doar una a beneficiat de home staging, poate ajunge la până la 10%, a declarat Iulian Niculae, proprietarul agenției bucureștene Victoria Consult, în cadrul emisiunii menționate.

Ambientul Pure Spice reunește influențe din diferite culturi, combinând tonuri de gri și alb cu nuanțe „picante”, precum orange, muștar sau bordo

Sursă foto: Hornbach România