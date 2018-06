(P) O nouă eră în tehnologia spălării

Tehnologia inovatoare de spălare Aquablade Ideal Standard furnizează o performanţă incomparabilă, garantând curăţarea şi reducerea nivelului de zgomot cu un design fascinant.

Cea mai semnificativă descoperire de la inventarea toaletelor cu apă din secolul 19 la această categorie de produs, Aquablade® Ideal Standard, utilizează tehnologie exclusivă şi brevetată oferind o spălare foarte bună, chiar şi la volume mici de apă.

Tehnologia Aquablade® stabileşte noi standarde în ceea ce priveşte design-ul vaselor de WC – cu suprafaţă netedă, uşor curbată, fără ramă, rezultând un vas de WC mult mai igienic şi uşor de curăţat. De asemenea, spală mai silenţios şi are un design circular mai inteligent.

Mai curat, mai inteligent, mai silenţios

Tehnologia AquaBlade depăşeşte toate vasele tradiţionale de WC din punct de vedere al igienei. Tehnologia tradiţională cu ramă lasă o suprafaţă semnificativă de aproximativ 20% din vas nespălată, în special partea din spate a WC-ului. Canalul AquaBlade este amplasat în partea superioară a vasului, curăţând de fiecare dată 100% din suprafeţele aflate sub acesta.

La tehnologia AquaBlade, presiunea optimizată a apei şi suprafaţa uşor curbată a vasului, permit spălarea şi îndepărtarea bacteriilor fără nicio stropire neigienică. Vasele sunt mereu foarte simplu de curăţat, fără a exista rama superioară ce ar putea ascunde potenţiale zone murdare, scurtându-se astfel timpul de curăţare.

În comparaţie cu multe sisteme cu spălare tradiţională, AquaBlade este mult mai silenţios. Comparaţia ştiinţifică a fost efectuată Ideal Standard folosind vase similare de WC, unul cu noua tehnologie revoluţionară de spălare AquaBlade şi unul cu spălare tradiţională. Rezultatele au indicat o reducere cu 25% a zgomotului, îmbunătăţind confortul utilizatorilor.

Ne aşteaptăm ca tehnologia să funcţioneze perfect în combinaţie cu designul modern şi fără proeminenţe, la care se adaugă beneficiile funcţionale tangibile. Numai în acest caz putem afirma că avem cu adevărat un design mai inteligent.

Tehnologie distinsă cu multiple premii

AquaBlade a câştigat multiple premii ca recunoaştere a designului şi tehnologiei sale avansate. Printre acestea se număra, premiul pentru cel mai bun produs de baie 2016 (Anglia) categorie ce face parte din prestigioasele Housebuilder – materiale pentru construcţia caselor, ca de altfel şi Medalia de aur pentru Inovaţie în sustenabilitate di cadrul premiilor de Design în Bucătărie & Baie din Marea Britanie 2015. AquaBlade a obţinut de asemenea şi premiul Red Dot Design, o distincţie ce conferă eticheta de design excelent la nivel internaţional; o distincție internațională AIT Award pentru cel mai bun în sectorul de Design interior și Arhitectură; Un premiu iF Design Award, una din cele mai prestigioase competiții de design la nivel mondial la care participă în fiecare an peste 2000 de produse din aproximativ 37 de țări; și un premiu Built It Award, organizat împreună cu BuildStore UK pentru a sărbători toate aspectele construcțiilor în regim propriu și renovării ce reunesc arhiecții, poducătorii și cei mai importanți reprezentanți din industrie. Consiliul german de design, unul din cele mai importante și competente centre de comunicare și de management al brandurilor la nivel mondial, a acordat un premiu pentru design german firmei Ideal Standard pentru tehnologia AquaBlade.

Aquablade vă asigură că vasul de WC va fi curățat 100%

Design fascinant

Bernhard Franken de la Franken Arhitects a studiat în detaliu tehnologia și a fost foarte impresionat de liniile curate și discrete ale canalului de spălare.

Avantajele practice sunt evidente. Canalul circular complet permite spălarea suprafeței totale a vasului de WC. Pe lângă aspectul estetic vizual, astfel se reduce necesitatea de curățare suplimentară.

Cascada de apă uniformă are o presiune suficientă pentru a îndepărta toate reziduurile în mod silențios și fără stropire.

Canalul AquaBlade este practic invizibil, conferindu-i o eleganță incredibilă și un avantaj impresionant în fața concurenței.

Tehnologia AquaBlade este implementată la ora actuală la o vastă gamă de obiecte sanitare Ideal Standard: Concept Air, Sottini Vara și sottini Santorini.

