(P) Huawei MateBook D15: laptop-ul care îți face viața mai ușoară

Am vorbit în nenumărate rânduri despre gadgeturile inovatoare de la Huawei și cum reușesc ele de fiecare dată să ne surprindă cu noi funcționalități. Dacă ne-ai urmărit la gala ELLE Style Awards de anul trecut, știi cât de captivați am fost de smartphone-ul Huawei Mate 40 Pro pe care l-am folosit să filmăm momentele-cheie ale serii.

De data aceasta, însă, ne-am concentrat toată atenția asupra unui device care să ne facă viața mai ușoară la propriu, pentru că nu trebuie să depui efort ca să-l transporți dintr-un loc în altul (aspect foarte important de când măsurile de relaxare ne permit să mergem la birou, dar și să călătorim mai mult). Este vorba de laptop-ul MateBook D15, ce ne încântă cu un design simplu și elegant, o tastatură silențioasă și un buton de alimentare cu cititor de amprente încorporat, pentru a primi acces rapid, printr-o singură apăsare.

Anul care ne-a ținut departe fizic de colegii noștri ne-a obligat să improvizăm acasă un spațiu dedicat ședințelor online, desfășurării proiectelor și redactării articolelor. Odată cu lunile care au trecut, locul nostru personal a ajuns să se transforme într-o oază de inspirație și creativitate, iar acum, de când ni s-a oferit posibilitatea de a relua parțial activitatea la birou, ne stresează un singur gând: laptop-ul pe care am adunat toate documentele și notițele din ultimul an trebuie plimbat între casă și locul de muncă.

Dacă ești în aceeași situație ca și mine, adică porți laptop-ul prin metrou, uber, sau alte mijloace de transport în comun, știi cât de greu este să-l cari dintr-o parte în alta a orașului. Iar acest lucru este valabil indiferent de accesoriul pe care îl folosești pentru a ajunge cu el în siguranță la destinație, adică un rucsac clasic, o geantă pe umăr sau pur și simplu în mână, protejat de o husă specială.

Noul laptop HUAWEI MateBook D15 vine să rezolve cu brio această problemă, pentru că este suplu și cântărește doar 1,53 de kilograme. Încă din etapa de proiectare, accentul a căzut pe portabilitate, ceea ce înseamnă că poate fi luat cu ușurință atât la birou sau la cursuri, cât și în deplasări cu avionul sau pe set-ul unei ședințe foto, de exemplu, când ai nevoie să vezi pozele pe un suport mai mare sau chiar să le editezi în timp real (dacă lucrezi într-o industrie creativă sau explorezi zona asta, înțelegi mult mai bine cât îți poate simplifica activitatea).

Pe lângă acest aspect, ecranul de 15,6 inch oferă tinerilor pasionați de editare foto și video o perspectivă completă datorită afișajului FullView, care permite și observarea detaliilor fiecărei imagini. Luminozitatea favorizează prelucrarea lor în programe speciale, redând culorile la intensitatea reală. În același timp, reduce semnificativ lumina albastră, deci după o zi de lucru nu vei avea senzația de amețeală sau oboseală a ochilor.

Vorbeam mai sus și despre super funcția de multi-screen collaboration pe care o găsești la MateBook D15, adică o nouă metodă prin care Huawei ne eficientizează munca. Doar printr-o simplă atingere, smartphone-ul Huawei se conectează la laptop și îți permite să glisezi fișierele de pe un dispozitiv pe altul, dar și să le editezi. Și nici măcar nu ai nevoie de o conexiune la internet.

În plus, laptopul HUAWEI MateBook D15 echipat cu procesor Inter Core i3, vine luna aceasta la un preț super avantajos, de numai 2.299 lei în cadrul magazinului www.huaweistore.ro, fiind cel mai performant laptop din categoria sa de preț.

Pentru a mă convinge, totuși, că își îndeplinește toate funcțiile și se integrează armonios în spațiul de lucru pe care l-am amenajat acasă, dar și că nu sunt nevoită să renunț la mersul pe jos din cauza greutății lui, am luat cu mine laptopul Huawei MateBook D15 într-o zi de muncă pe care am petrecut-o la birou. Tot ce pot spune este că, pentru prima dată, nu mi-a îngreunat deplasările și chiar am reușit să rezolv un task urgent din mașină. What a day!

