Incepând cu 2015, Asociația Ecopolis desfasoară in Delta Dunarii un proiect unic in România prin care incearcă să aducăimpreună mesteri locali din deltă si designeri de obiect contemporani. In urma acestei colaborari anuale rezultă o mini- colecție de obiecte de design care vorbesc despre un stil de viață unic, folosirea resurselor locale, mvatare si reinventare.

De ce ați ales Delta Dunarii si nu altăregiune a țarii pentru această intâlnire intre mestesug si desigul contemporan?

Organizația noastră deruleazăproiecte sociale si de mediu in Delta Dunarii de peste 7 ani. Ne interesau si ne interesează metode prin care se poate reduce presi­unea pe ecosistemele naturale si modele economice de dezvoltare locala. Asta ne-a dus direct la resursele specifice aici si la felul in care ele sunt utilizate, respectiv in mestesuguri de tipul impletitului papurei, prelucrarea stufului, acoperisuri din stuf. Am inceput să intâlnim mestesugari si ne-am dat seama căc e fac ei are potențial de dezvol­tare in direcția designului. Sunt trei aspecte importante la Delta: resursele specifice, caracterul movabil al satelor dintre ape si felul în care privesc obiectele utilitare – acestea trebuie să fie usor de transportat în caz că se inundă casele; al treilea aspect important este preluarea elementelor natu­rale din afara gospodariei si integrarea lor în obiecte utilitare sau decorative. Asa am identificat noi la început potențialul zonei si particularitațile care i-ar face pe creatorii contemporani să meargă acolo.

Când ați inceput proiectul si ce designeri ați implicat in el in acest timp?

Am început în 2015 cu imputul foarte impor­tant al Marlenei Stanciu (KraftMade), care mai derulase acest tip de proiect în Transilvania. Ea ne-a ajutat să cream modelul si în Delta. Am facut cercetare de teren, cu aju­torul experților de la Institutul de Cercetari EcoMuzeale din Tulcea si am cunoscut mulți dintre mesterii care mai practică meseria, am studiat, am selectat si apoi am mers cu primii designeri: Ciprian Manda, Ana Botezatu si Emese Pop. Am lucrat prima colecție în vara lui 2015 si am mers cu ea peste tot: Vienna Design Week, Romanian Design Week, expoziție proprie la Galate- ca, la MR, în Cluj si tot asa. Apoi, în 2017, am mers a doua oară cu designerii Ana Botezatu, Dragos Moticăsi Magda Vieriu si am lucrat cea de-a doua serie de obiecte. Datorită interesului tot mai mare al designerilor pentru acest concept, am organizat un concurs de design, iar în 2018 a fost practic a treia serie de obiecte, realizată de designerii Radu Abraham, Georgiana Ghiț, Valentina Puzdercă si Stefan Păvăluță, câștigătorii concursului. DeltaCraft a fost finanțat in primă fază prin Fondurile Nor­vegiene, iar de trei ani avem finanțări de la Administrația Fondului Cultural Național.

Cum se desfasoară concret toată treaba?

Am schimbat de fiecare dată strategia, ca să vedem cum merge mai bine: prima dată am mers pur și simplu la meșteri acasă cu designerii, am văzut ce și cum lucrează, iar apoi designerii au desenat proiectele și in a doua etapă s-au dus din nou la meșteri să lucreze obiectele.

A doua tură am organizat-o ca pe un work­shop de inspirație și creație la Letea, unde au venit și meșterii și designerii și au stat impreună câteva zile și au pus la cale prototipurile, urmând ca meșterii să finalizeze la ei in ate­liere obiectele. In 2018 a fost din nou diferit, am organizat in București workshopuri in care am arătat cum se lucrează, care sunt meșterii și meșteșugurile, am explicat conceptul. Apoi am organizat concursul și, impreună cu un juriu de experți, am ales cele mai bune proiec­te. Bune a insemnat că au luat in considerare toate constrângerile și resursele specifice și au mai și inovat. După care am fost la meșteri și le-am făcut la ei in gospodării. Toate variante­le au funcționat foarte bine. Mie personal mi-a plăcut concursul, pentru că am avut ocazia să lucrez cu designeri foarte tineri și foarte hotărâți, care nu mai făcuseră niciodată asta. Concursul ne-a scos pe toți din zona de confort. Asta e intotdeauna bine.

Ce au zis designerii? Ce au zis mesterii?

Designerii cu care am lucrat sunt fără excepție foarte buni și foarte adaptabili. Mereu spun că de la designeri nu ne dorim ceva mai mult ca adaptabilitate. Asta pentru că de cele mai multe ori condițiile in care lucrăm nu sunt profesioniste, uneori nici nu știm bine ce avem de făcut, improvizăm mult. Asta e frumusețea acestui concept, dar chiar nu cred că este pentru toată lumea.

Meșterii sunt deopotrivă incântați și speriați când mergem la ei. Le place să ne spună povești, să ne arate ce lucrează, dar când văd proiectele incep cu problemele și cu „nu se poate'. E amuzat cumva, că tot ei gasesc soluții si până la urmăiese treaba. Mesterii cu care lucram constant sunt deja căliți si ne ințelegem foarte bine, ne si distram mult cu ei pentru că au tendința să ne ia la misto, să zică că suntem inchipuiți. Dar din ce am vazut eu sunt niste oameni speciali, plini de viața, carora le plac experiențele noi si au si o o voință de fier. Avem ce invața de la ei.

Ce mestesuguri mai există in Delta Dunarii si ce sanse au acestea săfie reinventate si săcapete sens/utilitate cu ajutorul desig- nului contemporan?

Impletitul papurei, construirea acoperisurilor din stuf si prelucrarea stufului, prelucrarea pielii (rar), impletitul plaselor de pescuit, realizarea chirpiciului sau lutului din mate­riale naturale, cusut si țesut – destul de rar, dogarie, impletitul nuielelor, tâmplarie, fierarie, prelucrarea pietrei. Acestea ar fi cele mai importante, dar mai sunt si altele. Rein­ventarea lor si prezervarea intr-o anumită masură cred că se poate realiza cu ajutorul designului contemporan. Acum ne gândim să incercam să organizam rezidențe pen­tru designeri si alți artisti si workshopuri cu mestesugarii in Delta, să cream un flux de cunostințe despre mestesugurile de aici.

Ce obiecte ați intâlnit in gospodariile din delta, de care nu ați mai auzit sau de care lumea a uitat?

In prima colecție am gasit un filtru natural din calcar, in care oamenii strângeau apa de ploaie, apa trecea prin calcarul acela si se colecta intr-un recipient dedesubt. Am recreat impreună cu Ciprian Manda si mestesugarii pietrari din satul Greci acel fil­tru. Era ceva intr-adevar remarcabil. Resursa era locală si mestesugurile integrate au fost fierarie si prelucrarea pietrei.

