Bogdan Babici, fondatorul biroului de arhitecturăTECON, este autorul unora dintre cladirile iconice din România. Cu modestie susține că tot ce si-a propus a fost să arate locuitorilor, clienților si autoritaților locale o alternativăla un mod de gândire invechit, lucrând cu constrângerile materiale din ce in ce mai accentuate in contextul țării noastre. Firescul, discreția si integrarea in context sunt elementele cheie din munca sa.

Să pornim cu inceputul: absolvent de arhiectură la Bucuresti, ai venit din New York cu entuziasmul capatat in stagiul de pregatire la biroul celebrului Cesare Pelli si ai fondat propriul birou de arhitectura. Cu ce ai plecat la drum? Câți ani aveai?

Aveam in jur de 25 de ani. Când am inceput biroul, impreunăcu mai multi colegi care au ales sămi se alăture, cel mai mult am fost impins de entuziasm. Mi-a lipsit frica. Am riscat in toate abordarile, plecând de la convingerea clarăpe care o am si acum, ca, dacăiți propui săfaci ceva, o s-o scoți la capat intr-un fel sau altul. Am avut acest entuziasm, dar si experiența practică capatată in birourile in care am lucrat ca student. Acolo am ințeles ce inseamnăproiectare, la ce constrângeri funcționale, tehnologice trebuie săraspunzi, care sunt nevoile ingi­nerilor si ințelegând necesitațile acestora, mi-am dat seama cănu tot ce visam noi ca arhitecți se poate face intr-un mod firesc. Orice se poate face pe lumea asta, dar eu cred că arhitectura de calitate e o arhitecturăf ireasca, fară incordari. In spatele multor arhitecturi vezi niste frustrari, niste neimpliniri ale celor care le fac si care gasesc astfel o portițăde exprimare. Am invațat să mă infrânez, poate uneori prea mult, dar pentru ce se intâmplă aici la noi, intotdeauna am incercat să impingem la limita superioară posibilitațile beneficiarilor nostri.

Te consideri un arhitect talentat?

Nu stiu ce să zic. La mine cred că e mai multă munca. Arhitectul, in funcție de nivelul lui de erudiție, are un anumit acces la informație. Dincolo de talent, e vorba de curajul de a spune da, merg in direcția respectiva'. si apoi universul se organizeazăsi iți pot veni si idei. E pe undeva si vorba de inspirație, dar aceasta e foarte puternic conectatăla nivelul de informare si de ințelegere a contextului in care se intâmplălucrurile. In vremurile noastre, cred că in zona asta abia putem vorbi de talent. Lasând la o parte predispoziția genetica, pe parcursul formarii lor ca indivizi si desavârsirii lor ca profesionisti, arhitecții au sansa de a intâlni informații suficiente pe care cu agerimea minții săle combine si să genereze lucruri noi. Dar asta vine si din increderea pe care ti-o dă sistemul din spate. Alta e deschiderea unor arhitecți care stiu că sunt secondați de niste industrii ale materialelor de extrem de performante, super tehnogolizate, cu un anumit nivel de buget in spate si alta e ce se întâmplă pe aici, prin zonele pe unde am ales noi săfacem arhitectură, unde nici bani nu sunt prea mulți, nici nivelul de nevoie pen­tru ceva deosebit nu e prea ridicat. E pro­babil unul dintre cele mai ostile locuri unde ai putea face arhitectura, adică să atingi dimensiunea asta sensibilă a arhitecturii, la niste țari din Uniunea Europeană care nu are un proiect de autor. Arhitecturile alea spectaculoase costa. Cred că în spatele oricarui birou performant din ziua de astazi stă un creier colectiv, de oameni foarte bine pregatiți si foarte bine armonizați unii cu alții, care reusesc sălucreze ca o fermăde cre­iere. Nu doar ideea inițială e importanta, ci important e săo faci să ajung ăîn materie, cât mai aproape de visul inițial si ca visul săfie materializabil, e nevoie de experiența de care vorbeam mai devreme.

Spuneai atunci când ai primit premiul pentru intreaga activitate căbiroul vostru primeste cu brațele deschise tineri arhitecți, dornici să invețe. Ce trebuie s ăconținăCV-ul unui tânar care bate la usa ta?

Trebuie să fie el un om de calitate si săîsi dorească să se implice, să aibă curajul de a lua decizii, să aibă curajul să întrebe, săaibă dorința de a se informa, de a fi mereu într-o luptăcu sine. Asta e mai important decât un CV, pentru că nimeni nu se naste cu un CV. Incercam să gasim oameni carora le place să facă meseria asta, pentru că daca îți place, nu contează restul. E o meserie prin care te poți exprima, iar asta înseamnă că te-ai pregatit să ai ceva de spus si ca să ajungi la asta, esti dispus să treci prin toate încercarile pentru a ajunge săvezi cu ochii tai ce ai imaginat cu mintea si cu sufletul.

Să ai ceva de spus… Ce spun lucrarile tale despre tine?

Multe dintre ele au fost facute din dorința de a convinge oamenii si autoritațile ca se poate și altfel; să ieșim un pic din niște șabloane de utilizare a unor tehnologii vechi, a unui mod invechit de gândire si, in mod evident, totdeauna am fost in situația de a face cât de mult cu cât de puțini bani. Cam cu asta ne-am luptat: să gasim un echi­libru intre calitate și cost, pentru căasta a fost piața in care am lucrat. Lupta aceasta pentru eficiență poate fi dusă la infinit și dacă mai vrei să faci și arhitecturătotul devine foarte greu in ziua de azi. Mai ales la investițiile publice, unde totul se judecă din punct de vedere al banului: ai cheltuit prea mult! Lumea nu realizează că tot fondul acesta construit care ne inconjoară e o formă de a educa societatea. scolile, gradinițele, spitalele, edificiile culturale ar trebui să fie un exemplu sublim de bună practică profe­sională in care individului când intră sa ridice nivelul de conștiința. Nu neaparat să ințeleagă ce i se intâmpla, dar să aibă un feeling bun despre spațiul respectiv, că e corect iluminat, că fluxurile sunt corecte in el. Am incercat să oferim o alternativă la lucrurile care erau mereu rezolvate in mod clasic. Am avut foarte multe proiecte, din care nu am câștigat mai nimic – bazine de inot, sali de sport, care și alea, in multe situații au fost deturnate de la scopul lor inițial. Am proiectat sali de sport pentru mediul urban și au fost implementate in toate satele din România, in ciuda faptului că existau proiecte de sali și pentru sate. Fiecare primar voia o sală mare, chit că n-avea bani să o intrețina. E foarte greu să menții echilibrul, dacă nivelul de conștientizare nu este același la toți factorii de influență și de decizie. Noi am incercat să facem cât s-a putut de ieftin ceva care să arate cât s-a putut de bine. In proiectele noastre am cheltuit banii responsabil, facând uneori compromisuri pe care mulți arhitecți nu le-ar face. Am incercat să ne poziționam in afara noastră și să vedem care e interesul: să obținem ceva care săne gâdile nou ăego-ul sau să rezolvam o problema. Pentru că oamenii trebuie susținuți in demersurile lor. Noi suntem niște instrumente care le pot schimba puțin viata, dar nu prea mult. Mai e si chestiunea banilor. La noi in societate, lumea nu are exercițiu acesta al bugetarii. Ani de zile, când le ceream clienților o evaluare a bugetului pe care il au, se gândeau că vreau să le fac automat ceva scump. E cultura asta a noastra, frica asta care paralizează orice incredere intr-o evoluție pozitivăa lucrurilor.

Să vorbim puțin despre proiectul pentru care toată lumea stăacum cu ochii pe voi: Fosta Fabrica. Cum au ajuns investitorii scandinavi să investească in fosta fabrică de bere?

Proiectul cu Fosta Fabrică a plecat de la emoție si entuziasm, mai mult decât de la business. Să recunoastem: e mult mai usor să construiesti de la zero pe un teren nou. Dar intr-un mediu concurențial cum este piața imobiliara, un lucru important devine identitatea proiectului. Ducându-te catre o zonăbpurtatoare de identitate, primesti un anumit grad de unicitate in piața.

Sunt multe zone in Bucuresti care au acest potențial pe care il are fosta fabricăde bere…

Bucurestiul are un patrimoniu industrial foarte vast abandonat. Poate pentru oraș, cu multi ani in urma, ar fi fost benefic să se identifice acest potențial al structurilor industriale și acolo să se dea drumul la niște reparari. Ar fi fost o formă de reintegrare, de recuperare benefica, inainte de a umple cu construcții zone libere, care ar fi putut fi foarte lesne parcuri, de exemplu.

Apropo de recuperare, ai primit Premiul pentru sustenabilitate Grundig si chiar am auzit lumea discutând la gala de premiere ELLE Decoration Design Awards că proiec­tele tale au această componentă in ele.

E unica șansă pe care o mai avem de a ințelege căplaneta nu e infinita. Preocupa­rea pentru un viitor pe care tu, ca arhitect il generezi azi, inseamnăsustenabilitate. In ecuația asta globala, in care ne confruntam cu criza energetica, cu CO2, cu incalzirea globala, cu un ritm tot mai crescut de urbani­zare, nu ai voie să fii altfel. Doar că undeva trebuie gasită o medie, o corelare cu costul corect, pentru a se putea amortiza investiția. Sustenabilitate inseamnă și eficiența.

