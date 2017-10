Cei care vor sa locuiasca in zona Kiseleff trebuie sa fie dispusi sa plateasca peste 1 milion de euro pentru un apartament. Este adevarat insa ca odata cu pretul vin si luxul, confortul si oportunitatea de a fi locuitor al unui cartier exclusivist.

Aceasta este cea mai scumpa zona din Bucuresti, pretul mediu cerut pe metru patrat ajungand aici la 2.670 de euro. Doar in zona Aviatorilor mai gasesti in Capitala apartamente atat de scumpe, potrivit unui raport AnalizeImobiliare.ro.

Cele mai scumpe proprietati scoase la vanzare in zona Kiseleff sunt penthouse-uri de lux.

Cu 1,3 milioane de euro poti sa devii norocosul proprietar al unui apartament cu 5 camere, la etajul 5 al unui bloc construit cu doar cativa ani in urma in apropiere de parcul Kiseleff.

Un astfel de apartament este foarte spatios si are cinci terase. In plus, apartamentul se vinde partial mobilat si utilat, alaturi de un loc de parcare in garajul subteran, potrivit anunțului de vanzare de la Imobiliare.ro.

Galerie foto – cum arata interiorul acestui penthouse exclusivist

Un alt penthouse de lux, tot cu 5 camere, se vinde cu 1,27 de milioane de euro si ofera o vedere superba asupra Bucurestiului. Este mai spatios, dar are doar doua terase amenajate ca mici gradini.

In schimb, ai 4 dressing-uri, 4 bai – dintre care una utilata cu o sauna moderna si una cu o cada de hidromasaj, si 4 locuri de parcare in garajul subteran, unde poti cobora cu liftul direct din interiorul apartamentului. Mai multe imagini cu acest apartament de lux aici

Cu 1,2 milioane de euro, la care se adauga si TVA, iti cumperi un penthouse care ocupa tot etajul superior al unui bloc exclusivist amplasat in apropiere de Arcul de Triumf si de Parcul Kiseleff, la cateva minute de Piata Victoriei.

Galerie foto – ce vedere ofera acest penthouse

Apartamentul ofera, la randul sau, o vedere panoramica incredibila. In plus, proprietatea se vinde cu doua locuri de parcare in garajul subteran.

Cu 1 milion de euro, plus TVA, poti sa ai parte de un apartament de lux situat la ultimul etaj al unui bloc construit in 2012. Bucataria este deja mobilata si utilata.

In plus, ai parte de o terasa de 141 de mp care iti ofera o priveliste de milioane si doua locuri de parcare incluse in pret. Gasesti aici mai multe detalii despre acest penthouse de lux