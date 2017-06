Inghetata de ciocolata din numai 3 ingrediente

Daca ai pofta de inghetata si te-ai saturat de sortimentele din comert, atunci inseamna ca esti in locul potrivit pentru ca noi iti propunem sa incerci aceasta inghetata de ciocolata delicioasa pentru care ai nevoie de doar 3 ingrediente, pe care oricine le are deja in casa si de un blender.

Bananele sunt deja o baza minunata pentru prepararea oricarui sortiment de inghetata, ba chiar pot constitui doar ele un sortiment delicios. Fii creativa si incearca si cu alte ingrediente sau topping-uri.

Timp de preparare: 10 minute

Timp de asteptare: 3 ore

Timp in total: 3 ore si 10 minute

Portii: 4 portii

Ingrediente pentru inghetata de ciocolata

3 banane

3 linguri de pudra de cacao

O lingura de miere

Mod de preparare:

Pasul 1

Aduna toate ingredientele.

Pasul 2

Decojeste si taie in felii (cat mai subtiri) cele 3 banane.

Pasul 3

Pune bananele taiate intr-o punga pentru congelator si sigileaza. Pune punga la congelator si lasa-le timp de cel putin 3 ore.

Pasul 4

Masoara cele 3 linguri de cacao pudra.

Pasul 5

Adauga lingura de miere.

Pasul 6

Scoate punga cu banane de la congelator si pune bananele inghetate in blender impreuna cu pudra de cacao si mierea. Mixeaza pana cand devine o crema neteda si adauga la congelator pentru cateva ore pana cand va avea consistenta dorita.

Pasul 7

Acum poti savura inghetata si o poti chiar decora cu topping-urile preferate.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Shutterstock