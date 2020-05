ELLEacasă: un tur în imagini prin casa Andrei Ergen

Andra Ergen (Brand Manager Luxury Division, Solmar Trading Group) vorbește despre locul preferat din casa ei, ce ar vrea să schimbe și de unde se inspiră pentru decorarea și amenajarea casei.

1. Arată-ne locul preferat din casă ta. De ce îți place acest loc?

Locul preferat este fotoliul de citit, lângă șemineu, cu vedere la grădină.

2. Care este locul în care petreci cel mai mult timp acasă?

Locul în care petrecem cel mai mult timp în general este bucătăria. Folosim bucătăria ca pe o sufragerie informală. Fiind foarte mare, a devenit punctul central al casei.

3. Care este obiectul de care nu te-ai putea lipsi?

Obiectul indispensabil în perioada aceasta este mașina de spălat vase😃. Și probabil nu m-aș putea lipsi de aparatul Nespresso.

4. Ți-ai redescoperit casa în izolare?

În 3 ani de când locuim aici este prima oară când avem timp efectiv să ne bucurăm de casă. Aceste luni de izolare au fost benefice pentru noi ca familie pentru a ne redescoperi și pentru a ne simți confortabil în casa noastră. Deci da, am redescoperit casa.

5. Ai simțit nevoia să schimbi ceva în casă de când îți petreci tot timpul acasă? Ce anume? Și de ce?

Da, simt nevoia să schimb lucruri în casă. În special mi-aș dori mai multe obiecte decorative. Nu prea am dat atenție acestui aspect, dar de când casa este universul meu 24/7 simt nevoia să împrospătez decorul.

6. Ce spune despre tine casa în care locuiești?

Casa noastră cred că emană căldură și viață. Mai spune și că suntem o familie cu copii, deci nu este niciodată impecabilă😃.

7. Ai decorat singură casa sau ai apelat la un designer?

Am apelat la un designer de interior pentru tot.

8. Care este sentimentul pe care ți-l dă statul acasă?

Off! Este love hate situation! Mi-a făcut bine timpul acesta impus acasă. Nu l-aș fi avut fără această circumstanță. Aveam nevoie de acest timp pentru mine, pentru copii, pentru lucrurile casnice și iată că l-am primit fără să am vreun sentiment de vinovăție că stau acasă și nu fac altceva. Pe de altă parte sentimentul de „captivitate” mă doboară emoțional din când în când. Mă gândesc când vom putea să fim liberi din nou să ne vedem, să ne îmbrățișăm, să călătorim nestingherit.

9. A ce miroase la tine acasă?

A aer proaspăt în general fiindcă deschid ferestrele larg zi de zi :). Pentru băi parfum de cameră cu iasomie.

10. Ai o lucrare de artă în casă? Ne-o arăți și ne spui ce înseamnă pentru tine?

Am două lucrări Felix Aftene pe care le am primit anul trecut de aniversarea a 10 ani de căsătorie. Deocamdată stau sus în dormitor.

11. Ești mai degrabă o minimalistă sau un hoarder?

Încerc să trăiesc minimalist. Spre asta tind cel puțîn, dar nu reușesc 100%. Dacă nu aș avea copii probabil mi-ar reuși mai bine.:)

12. Ai vreo piesă vintage în casă? Ce este și ce înseamnă pentru tine?

Nu am nicio piesă vintage. Am o masă de cafea destul de veche (eu o am de 10 ani) sculptată în stil tradițional, dar nu știu din ce perioada datează.

13. Care sunt cele 5 obiecte care fac din orice casă „acasă” pentru tine?

Eu mă pot simți acasă și într-un hotel 😃 dacă sunt cu familia. Nu am neapărat acest sentiment că sunt acasă doar în casa pe care o dețin prin acte. E mai degrabă un sentiment de confort, de relaxare și de bien-etre care mă face să spun despre un loc că este ca „acasă”.

14. Ce ai vrea să schimbi la casa ta?

Next project este terasa. Să o extindem și să o decorăm astfel încât să putem petrece acolo cât mai mult timp din an. A, și neapărat să „construiesc” biblioteca! Am locul unde va fi, dar nu m-am ocupat până acum.

15. Unde găsești inspirație pentru decorarea și amenajarea casei?

În general pe Pinterest caut exact ce mă interesează. Mă inspir și din casele altor persoane și de pe Instagram.

Arată-ne colțurile preferate din casa ta și spune-ne cum le-ai conceput și de ce te fac să te simți bine acasă. Așteptăm imaginile tale pe elle@ringier.ro sau pe Instagram, folosind hashtag-ul #ELLEacasă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro