Cum sa-ti aranjezi sufrageria pentru Craciun

Sufrageria reprezinta, pentru multi oameni, cea mai importanta incapere din casa lor. Daca si tu te numeri printre cei care apreciaza foarte mult livingul, ar fi cazul sa te pregatesti de o provocare majora pe finalul anului: decorarea sufrageriei pentru Craciun. Aranjarea livingului pentru Craciun este foarte importanta, deoarece acolo vei petrece foarte mult timp alaturi de prieteni si de membrii familiei. Descopera, in continuare, ce ar fi bine sa faci astfel incat sa-ti decorezi perfect sufrageria pentru Craciun.

Incepe cu bradul

Bradul este cea mai importanta „decoratiune” de Craciun. Daca vrei sa aduci natura in sufrageria ta cu ocazia sarbatorilor de iarna, cel mai bine ar fi sa-ti cumperi un brad de Craciun natural in ghiveci. Contrar parerilor generale conform carora bradul la ghiveci nu rezista in casa, realitatea arata altceva. Fiecare brad de Craciun natural in ghiveci poata sa traiasca foarte mult timp, daca ai grija asa cum trebuie de el, iar apoi alegi sa-l replantezi.

In cazul in care optezi pentru un brad de Craciun natural in ghiveci, ar fi bine sa stii, printre altele, ca trebuie acomodat cu temperature din locuinta. De asemenea, este nevoie ca bradutul sa fie amplasat cat mai departe de orice sursa de caldura. Asadar, nu-l pozitiona aproape de calorifer, ci in locul cel mai racoros din sufragerie. Ar fi indicat sa reduci nivelul de caldura din tot livingul, pentru ca bradul tau iubeste frigul, nu temperaturile ridicate. Daca este nevoie, rearanjeaza obiectele de mobilier din sufrageriei, astfel incat bradul de Craciun sa beneficieze de tot confortul.

Nu incarca prea mult livingul

Una dintre cele mai mari greseli pe care ai putea sa le faci cand iti vei decora sufrageria pentru Craciun ar fi sa aglomerezi foarte tare spatiu. Multi oameni considera ca daca pun multe decoratiuni si aranjamente de Craciun impreuna, intr-o singura incapere, transforma spatiul respectiv intr-unul de vis. Nimic mai fals! O multitudine de aranjamente si ornamente nu-ti vor face sufrageria mai frumoasa, ci doar ti-o vor aglomera si vei simti ca nu poti sa respiri.

Asa cum am mentionat mai sus, bradul este cea mai importanta „decoratiune” de Craciun din sufragerie. Alatura-i arborelului 2-3 coronite cu crengute de brad, globuri si fructe uscate, precum si 2 aranjamente pe care sa le asezi pe masa, iar sufrageria ta va arata foarte bine! Ai grija sa nu folosesti prea multe combinatii de culori, ci opteaza pentru maximum 3-4 nuante diferite. De asemenea, tine cont si de culorile mobilierului din living.