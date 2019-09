(P) Help Net deschide în premieră o farmacie flagship

Este un nou concept în țara noastră, care combină profesionalismul farmaciștilor cu shopping-ul modern.

Noua farmacie din strada Lt. Av. Radu Beller nr. 3-7, București, are o suprafața a oficinei de 90 metri pătrați și o compartimentare optimizată atât din perspestiva spațiului de vânzare, cât și a depozitului din farmacie. Design-ul este unul modern, orientat către clienți printr-un contrast echilibrat între mobilier și spațiul de desfășurare. Produsele sunt bine puse în evidență atât printr-un iluminat potrivit, cât și prin mobilierul special ales.

Cu un aer modern, fiecare pacient care va intra în noua Farmacie Help Net din Dorobanți se va simți binevenit într-un spațiu curat și modern, unde va beneficia de cele mai bune servicii din partea farmaciștilor noștri. Suplimentele alimentare și dermatocosmeticele vor fi prezente într-un număr mai mare datorită interesului crescut față de acestea din partea pacienților noștri. În plus, Help Net va oferi în locația flagship servicii și tratamente în funcție de nevoile fiecărei persoane care intră în farmacie: măsurarea tensiunii și greutății corporale, sfaturi și recomandări de la beauty advisers Help Net și dermoanalize.

Fondat în 1998, Help Net operează unul dintre cele mai mari lanțuri farmaceutice din România și, începând cu aprilie 2018, face parte din grupul german PHOENIX. Farmaciile Help Net se află în top 5 lanțuri farmaceutice în România, cu peste 240 de locații deschise la nivel național și o cifră de afaceri de 140 de milioane de euro în 2018. Compania are aproximativ 1600 de angajații care oferă servici de calitate înaltă pentru peste 2,7 milioane de pacienți din țara noastră.

Grupul PHOENIX este un furnizor de servicii integrate de sănătate, lider în Europa. Cu o prezență activă în 27 de țări, acesta oferă o acoperire geografică fără precedent. PHOENIX are o rețea de 164 centre de distribuție, 2500 de farmacii proprii în 14 țări europene, 37.000 de angajați și o cifră de afaceri de 26 miliarde de euro. Viziunea grupului PHOENIX este să fie cel mai bun furnizor de servicii integrate de sănătate, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea.

