Descoperă de MMC: V:PM Atelier și filosofia calității înainte de cantitate, în modă și în viață

V:PM Atelier este un nume nou în peisajul modei românești, lansat de o echipă ce lucrează împreună de peste cinci ani. A apărut în vara lui 2018 la inițiativa fondatorului Dragoș Vîlcu, producător de film, care a adunat în jurul său cei mai buni specialiști din domeniul modei, artei, comunicării și producției pentru a lansa noua afacere românească de modă. Echipa își propune să ofere femeilor o alternativă la moda pe repede-înainte și să le ofere calitate înainte de cantitate.

Universul creativ V:PM Atelier este compus din artă contemporană, fotografie și orice compune universul feminin, idei pe care le transpune în hainele sale. Rochii, fuste și topuri din materiale prețioase – majoritatea pe bază de mătase, preferatul lor – ce pot fi purtate în ținute de seară, dar și transformate prin styling în ținute de zi. Căci V:PM Atelier propune o abordare personală a modei: fiecare femeie are libertatea de a-și face propriile reguli, în funcție de ceea ce simte și crede.

Azi, de #MiercureaMintilorCreative, V:PM Atelier ți-a pregătit o experiență specială la showroomul lor. Ești invitată pe strada Temișana nr. 5 din București să descoperi procesul magic de creație prin care ia naștere o rochie din paiete cusute pe mătase. Roxana Voloșeniuc, redactorul-șef ELLE, și Domnica Mărgescu, directorul de modă ELLE, îți vor fi alături în această incursiune. Pentru detalii, verifică pagina specială dedicată evenimentului.

Despre crezurile care stau la baza noilor creații Made in RO, cum ar fi celebrarea femeii dincolo de normele și canoanele impuse de societate, ne vorbește Simona Naciadis, coordonatoarea proiectului V:PM Atelier și fotograf.

ELLE: Cine e femeia V:PM?

Simona Naciadis: Femeia V:PM… Vârsta ei nu contează, însă apreciază arta în toate formele ei, vinul bun și întotdeauna trișează când vine vorba de dietă. 🙂 Femeia V:PM călătorește mult, atât în timp, cât și geografic.

E: De ce haine de seară care iau alt chip, transformate în ținute de zi?

S.N.: În momentul în care am început să construim brand-ul V:PM, a venit toată echipa cu experiența pe care a acumulat-o în anii trecuți. Teoretic, oricine se poate apuca mâine să facă haine, însă practic e foarte greu să ajungi să vinzi și să nu te confunzi cu brand-urile mass-market. Soluția de supraviețuire într-o lume rapidă, fast-fashion, e să te nișezi pe un segment pe care să îl deții foarte bine. Să vinzi calitate și nu cantitate. Ținutele noastre se pot accesoriza astfel încât le poți purta și la un eveniment seara, cât și ziua.

E: Cu ce materiale vă place să lucrați și de ce?

S.N.: Bineînțeles că materialul nostru preferat este cel care are în componență și mătase. Din prima colecție, avem rochia DONATA care este realizată din paiete cusute pe mătase naturală. Este materialul nostru preferat din colecție.

E: Care e super-puterea unei rochii din paiete?

S.N.: Super-puterea ei e că poți atrage toate privirile fără prea multă bătaie de cap.

Însă din punctul nostru de vedere, rochiile din paiete sunt mult mai greu de realizat, atât materialul, cât și producția lor. Așa că există și un dezavantaj, se poate observa mult mai ușor o rochie din paiete care nu este bine lucrată.

E: Top 3 lucruri care vă inspiră și de ce: un designer, o personalitate, un personaj de carte sau de film.

S.N.: Da, știm că ne dedicam femeilor, dar pe noi ne inspiră un bărbat. 🙂 Constantin Brâncuși, atât arta pe care ne-a lăsat-o, cât și viața pe care a avut-o. LALALAND ar fi un film care ne inspiră, mai ales personajul Mia jucat de Emma Stone. E traseul pe care îl întâmpină orice om când vrea să construiască ceva: cariera, business, familie etc. Alessandro Michele (n.r. directorul creativ al casei de modă Gucci) – pentru că știe foarte bine ca un brand care nu se reinventează va pieri în final.

E: Cum vă inspiră la femeile din România?

S.N.: Femeile din România și nu numai ne-au surprins an de an prin alegerile pe care le-au făcut. Faptul că există designeri, brand-uri și industria se dezvoltă de la an la an e o sursă foarte mare de fashion, cât și de educație pentru femei.

Ne inspiră prin faptul că sunt hotărâte și, de la an la an, știu exact ce își doresc să poarte.

E: Ce planuri aveți pentru anul viitor?

S.N.: Pentru 2019 – o colecție bridal altfel față de tot ce vedeți în România. Și restul este surpriza. 🙂

Descoperă pe https://www.miercureamintilorcreative.ro toate afacerile participante – din modă, design, accesorii, cosmetice și lifestyle. Te așteaptă reduceri de până la 50% la peste 100 de creatori, produse în ediții limitate și evenimente speciale în showroom-urile lor.

Înainte de a porni azi în traseul #CumparaLocal, #CumparaCreativ, citește și celelalte interviuri din secțiunea noastră specială pe ELLE.ro pentru a descoperi în poveștile oamenilor din spatele afacerilor creative românești și surprizele cu care te așteaptă azi la marele festival de shopping.

Festivalul Miercurea Minților Creative este organizat de UniCredit Bank cu sprijinul Graffiti Social Work și își propune să ajungă un eveniment cu tradiție, care să îi aducă la un loc pe cei care creează cu cei care apreciază. În plus, demersul le reamintește bucureștenilor despre importanța unei afaceri creative în dezvoltarea comunității, economiei și a societății în general.

