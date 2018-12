Descoperă de MMC: In a Box, cadourile cu produse de la artiști români pentru orice ocazie din viața ta

Pe scurt, In a Box înseamnă cutii cu produse fabricate 100% în România, de făcut cadou sau chiar pentru sine. Mai pe larg, înseamnă munca pe care Ina Natu, fondatoarea brandului, și echipa ei o fac pentru a selecta cele mai bune produse realizate manual de artiști locali, potrivite unele cu altele în funcție de teme – relaxare, culinar, un „mulțumesc' spus mai altfel – sau de ocazii – nașterea sau botezul unui copil, Crăciunul, cadou de casă nouă.

Grija este cea care deosebește cadourile In a Box de altceva. Grija pentru detalii și semnificație, care să trezească bucurie când ajung în mâinile celor pentru care au fost alese. Înainte de In a Box, Ina Natu lucra în domeniul comunicării și relațiilor publice. Acum, este mereu cu ochii după artiști, într-o continuă misiune de a descoperi creatori noi pe care să îi conecteze cu cei care vor să cumpere altfel: mai puțin, dar cu mai mult sens.

Și In a Box s-a alăturat festivalului de shopping Miercurea Minților Creative. Pe 5 decembrie, va lansa o cutie în ediție realizată special pentru MMC și inspirată de creatorii români. Cutia specială se numește Design și conține produse din lemn, ceramică și piele, plus ciocolată artizanală. Pentru detalii, intră pe pagina In a Box din cadrul MMC.

Până la ziua marelui eveniment, Ina Natu, fondatoarea In a Box, îți povestește în interviul de mai jos despre importanța detaliilor și cum iau naștere cadourile inspirate.

ELLE: Care e povestea pachetului special pe care îl lansați cu ocazia MMC? De la ce idee ai pornit când l-ai creat?

Ina Natu: Am vrut să pregătim un pachet care să îmbine estetica și funcționalitatea. Pentru că asta ne dorim mereu: să avem în shop produse originale, deosebite din punct de vedere vizual, pe care abia aștepți să le primești sau să le faci cadou, dar să fie și utile, să-ți fie drag să le folosești.

ELLE: Ce emoție ți-ai propus să trezești în cei care vor duce acasă sau vor primi cadou cutia din această ediție?

I.N.: Ne-am propus ca fiecare cadou In a Box să stârnească bucurie autentică, de la prima vedere a cutiei împachetate cu grijă și până la descoperirea rând pe rând a produselor din interior.

ELLE: Cum alegi creatorii sau artizanii locali cu care colaborezi pentru crearea cutiilor cadou?

I.N.: Sunt mereu cu ochii după noi creatori, noi produse, testez, notez tot timpul idei de posibile cadouri. Merg la târguri, găsesc creatorii în online, uneori prin recomandări, iar alteori îmi scriu ei direct.

Țin ca materialele folosite de aceștia să fie de calitate, prietenoase cu natura, să aibă un design original, dar să fie și practice. În final, sunt atentă la felul în care pot fi combinate armonios în pachete cadou, gata de dat mai departe.

ELLE: Care sunt cele mai populare cutii de până acum?

I.N.: Cadourile pentru copii, în special cele pentru primele vizite după nașterea bebelușului sau pentru botez, sunt cele mai căutate. Foarte aproape de acestea sunt și cele care conțin produse din ceramică ori lemn pentru casă, cărți și bunătăți gourmet.

Companiile merg mai mult pe obiecte din ceramică, produse din piele și bunătăți gourmet.

ELLE: Care sunt preferatele tale și de ce?

I.N.: Mi-e tare greu să aleg cutii preferate – sunt zi de zi printre sute de obiecte deosebite. Aș tinde spre cutiile cu ceramică și lemn pentru că au ceva uman în ele, ceea ce le face deosebite – vorbim de produse lucrate manual și de aceea nici un obiect nu este identic cu celălalt, există diferențe de culoare, textură, uneori imperfecțiuni.

ELLE: Ce ai învățat până acum în cei doi ani de In a Box?

I.N.: Am învățat că trebuie să am încredere în ideile mele și uneori să mă bazez pe instinct – știe el ce știe, iar în situații complicate e de mare ajutor.

Legat de surprize și cadouri, sunt recunoscătoare că am clienții pe care îi am – românii care caută altceva, care apreciază poveștile, care cumpără mai puțin, dar cu semnificație, care adoră să facă surprize și să le mulțumească celorlalți.

Festivalul Miercurea Minților Creative este organizat de UniCredit Bank cu sprijinul Graffiti Social Work și își propune să ajungă un eveniment cu tradiție, care să îi aducă la un loc pe cei care creează cu cei care apreciază.

