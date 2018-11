Descoperă de #MMC: Andreea Mogoșanu de la MOOGU și puterea de expresie care stă într-o bijuterie

La început, a fost curiozitatea de a descoperi forme noi de expresie pentru emoții. Căuta să toarne în chipuri noi ceea ce simțea. Andreea Mogoșanu lucra în publicitate ca Art Director când s-a decis să studieze bijuteria contemporană. S-a pregătit la Școala Alchimia din Florența și la Școala contemporană de bijuterii Assamblage din București și, în 2013, și-a lansat propriul brand de bijuterie contemporană. Așa a apărut MOOGU, unul dintre cele mai apreciate nume din bijuteria contemporană de la noi.

Acum, MOOGU nu mai e doar Andreea, ci o întreagă echipă. Pasiunea cu care modelează din metale prețioase bijuterii în forme desprinse din natură sau inspirate de formele geometrice este tot mai puternică.

Ca pregătire pentru vizita în universul alchimic al celor de la MOOGU, hai să afli direct de la Andreea Mogoșanu despre puterea bijuteriilor, despre pasiunea cu care le creează și despre investiția pe termen lung într-o bijuterie pe care o vei purta toată viața, nu doar un sezon.

ELLE: Ce emoție te inspiră cel mai tare?

Andreea Mogoșanu: Crearea de bijuterie înseamnă, dincolo de tehnică și expertiză, emoție. Sau mai bine spus, o colecție de emoții, în centrul căreia se află dragostea de la care pornește totul.

Fiecare bijuterie MOOGU este meșteșugită cu enorm de multă atenție, dedicare și dragoste, iar acest lucru se simte din plin în momentul în care o persoană probează pentru prima dată o piesă. Sunt clienți care revin în mod constant de ani de zile, nu doar pentru design, ci și pentru energiile bune pe care le simt atunci când poartă bijuteriile. Asta este diferența între accesoriile de masă și cele de autor.

Mai mult decât atât, dragostea pentru artă, pentru natură, pentru diversitatea culturală, pentru tot ceea ce este înnobilat de o semnificație aparte, m-a condus la conceperea celei mai noi colecții de fine jewellery – SINbols, alcătuită din pandante, inele, brățări și cerceri din aur cu simboluri transilvănene străvechi, reinterpretate, și la dezvoltarea modelelor de inele de logodnă și verighete din linia Bridal.

E: Care e bijuteria ta preferată?

A.M.: Înainte de brandul MOOGU a existat pasiunea pentru cercei mari, supradimensionați și spectaculoși. Practic, de la această dorință de a crea modele de cercei pe care mi le doream, dar pe care nu le găseam în magazine, a început totul. Prin urmare, chiar dacă lucrez cu același drag și pasiune la un inel, la o brățară sau la un colier, voi avea întotdeauna o slăbiciune pentru cerceii statement.

Nu întâmplător, colecția specială de Crăciun va include și câteva modele de cercei cu impact garantat la orice petrecere.

E: Cu ce material îți place să lucrezi cel mai mult?

A.M.: De-a lungul anilor am lucrat cu toate tipurile de materiale, atât prețioase, cât și neconvenționale, însă de când am lansat colecțiile speciale Concept Fine Jewellery și Bridal, întreaga mea expertiză s-a concentrat asupra aurului.

O bijuterie din aur este o investiție sigură, o ai întreaga viață și o lași moștenire urmașilor. În plus, întotdeauna va exista o culoare de aur care să se potrivească pigmentației pielii, indiferent că vorbim despre un ten nordic sau despre unul sud-american.

E: Forme naturale sau forme geometrice?

A.M.: Atât formele naturale, cât și cele geometrice se întrepătrund la un moment dat în creațiile mele. Asta pentru că mereu încerc să găsesc nuanțe între extreme, să modelez forme noi, care să încânte în egală măsură sufletul și privirea, și care să fie totodată și practice, ușor de purtat și flatante.

Dacă vrei o proporție, în mod cert câștigătoare detașate sunt formele naturale, organice, inspirate de natură. Recent am reușit să modelez niște cercei spectaculoși în forma fidelă a unei flori speciale care se deschide o dată pe an, primăvară – catalpa, și să transpun în bijuterii cu patină aurie muguri de flori. Purtându-le este ca și cum ai avea în permanență cu tine clipe suspendate din natură.

E: Ce ai învățat în cei 5 ani de când ai lansat Moogu?

A.M.: Înainte să încep să profesez în acest domeniu fascinant și provocator, nu îmi imaginam cât de rapid se poate transforma piața și cât de fluctuante sunt preferințele clienților.

Ca Art Director eram obișnuită să lucrez cu brief-uri clare, știam exact ce își dorea clientul și puneam la punct o grafică creativă ținând cont de niște coordonate bine stabilite. În arealul bijuteriei este însă altfel: aici trebuie să anticipez ce își doresc clienții și să îi determin să se entuziasmeze în fața unor piese pe care nu și le-ar fi imaginat vreodată.

Însă ceea ce am învățat cu prisosință în toți acești ani este că nimic nu este imposibil. Bijuteriile cu însemnătate vor fi întotdeauna apreciate de acel segment de clienți care rezonează cu ele, gusturile publicului se dezvoltă și se educă treptat, iar oamenii care trebuie să ajungă la tine, vor găsi inevitabil o cale. Mai ales ca în prezent, din ce în ce mai multe persoane își doresc bijuterii „altfel', diferite de modelele standard din magazine, și sunt dispuse să investească mai mult în piese de calitate, și mai puțin în accesorii sezoniere.

