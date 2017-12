CONCURS: Castiga o perie rotativa BeLiss AS250E, oferita de BaByliss Paris

BaByliss BeLiss AS250E este o perie rotativa revolutionara, cu tehnologie pe baza de ioni, care te va ajuta sa iti coafezi singura parul, exact asa cum iti doresti, in timp record si chiar la tine acasa.

Si tu o poti avea! Cum? Completeaza formularul de mai jos cu datele tale si spune-ne 2 motive pentru care iti doresti sa castigi aceasta perie rotativa. Vei intra automat in tragerea la sorti pentru premiu.

Despre peria rotativa BaByliss BeLiss AS250E

Cu 4 tipuri de accesorii si cu functie ionica, BaByliss BeLiss AS250E este solutia ideala pentru a-ti putea aranja singura parul, intr-un mod cat mai rapid si mai usor cu putinta, fara a mai fi nevoita sa pierzi timp pe drumul spre coafor.

Inlocuieste clasicul uscator cu aceasta perie care te ajuta sa te bucuri de o coafura diferita de fiecare data: de la uscarea parului, pana la indreptarea perfecta, volum bogat de la radacina sau o simpla finisare.

Acum, si tu poti avea rezultate ca in saloanele de specialitate in doar cateva minute, in confortul propriei locuinte cu ajutorul periei BeLiss AS250E de la BaByliss Paris.

Participa la concurs!

Extras din regulament:

1. Concursul este valabil in perioada 13 – 20 decembrie 2017.

2. Nu se acorda contravaloarea premiilor.

3. Castigatorii vor fi alesi cu ajutorul Random Picker.

4. Castigatorii vor fi anuntati in cadrul acestui articol pe data de 22 decembrie si pe pagina de facebook Elle Romania.

5. Pentru a intra in posesia premiilor castigatorii sunt rugati sa dea un e-mail la adresa concursurionline@ringier.ro, in maximum 7 de zile calendaristice de la data afisarii castigatorilor, in care sa mentioneze concursul la care au participat, numele exact, adresa completa si numarul de telefon.

6. Prin inscrierea la acest concurs esti de acord cu prevederile regulamentului concursului si de asemenea esti de acord sa intri in baza de date a Ringier Romania, sa primesti materiale informative prin SMS, e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare. Ringier Romania se obliga sa respecte toate drepturile conferite de legea 677/2001 (drept la informare, acces, interventie si opozitie asupra datelor), iar la cererea ta explicita, la telefon 021.202.2078 se pot actualiza sau sterge datele personale.

Regulamentul complet al concursului este disponibil AICI