Un nou trend de frumusețe a ajuns viral pe Internet și NU trebuie să îl pui în aplicare

Tot mai multe femei sunt în căutarea buzelor perfecte, tenului perfect, sânilor perfecți, însă uită că, de fapt, toată această călătorie în căutarea imaginii perfecte nu există. Nu mai trebuie să îți spunem că Internetul a devenit o sursă excelentă de unde poți afla toate noutățile în materie de modă, frumusețe, subiecte sociale, mondene, și nu numai. În același timp, este și un loc în care poți afla de trucuri care mai de care mai ciudate. Dacă în anul 2015, era la modă trend-ul inițiat de Kylie Jenner prin care îți puteai „mări” buzele cu tot felul de lucruri, fie cu dopuri de la sticle sau alte recipiente, acum un alt truc de frumusețe a ajuns viral pe Internet.

Mai precis, suntem martorii unui nou trend în materie de beauty, inițiat de o tânără, pe numele ei Chloe Hammock ,care își mărește buzele folosind super glue. Trend-ul lansat de această tânără presupune să îți pui super glue, asemenea celui folosit pentru gene, deasupra buzelor, chiar în arcul lui Cupidon. După ce lasă câteva minute să se usuce, tânăra își lipește buza superioară, dând iluzia de buze mult mai mari. Ea a postat pe TikTok un clip în care exemplifică acest lucru.

Iar dacă te întrebai dacă au fost persoane care i-au urmat exemplul, află că mai multe tinere au fost curioase și au pus în aplicare acest trend.

Ar trebui să știi faptul că există o serie de riscuri ale aplicării super glue-ului pe ten și îți poate afecta destul de grav pielea, provocându-ți roșeață, eczeme, iar în cazuri extreme chiar arsuri. Chiar dacă a fost postat clipul în urmă cu câteva zile, el a ajuns la 4,5 milioane de vizualizări. Ulterior, clipul a fost distribuit și pe Twitter, ajungând la 7,1 milioane de vizualizări.

De asemenea, au existat și foarte multe persoane care au catalogat acest trend drept unul „ridicol”, „periculos” și chiar „prostesc.”

Just read that teens are gluing their upper lip to make them look bigger on @tiktok_us . If they lack intelligence that badly/ maybe apply the glue two both lips and seal them shut..thus preventing further stupidity from spreading #lipglue #wtf

— ericadeemack (@ericadeemack) 11 septembrie 2019