Un cercetator de la Universitatea Cambridge a inventat ciocolata care te intinereste cu 30 de ani!

Cat de bine poate sa sune o noua inovatie in materie de frumusete! Este vorba despre o noua descoperire a oamenilor de stiinta de la Universitatea Cambridge. Se pare ca ciocolata incetineste aparitia ridurilor si imbatranirea pielii! Nu degeaba ne place noua femeilor atat de mult.

Noua formula, denumita in laborator Esthechoc, are ca efecte cresterea nivelului antioxidantilor din organism si a circulatiei, beneficii ce previn aparitia ridurilor fine si mentin pielea tanara si neteda. O tableta de 7.5 grame de ciocolata anti-ageing contine aceeasi cantitate de antioxidanti precum un file consistent de somon si lupta impotriva radicalilor liberi in aceeasi masura precum 100 de grame de polifenoli din cacao. Suna promitator!

Inventatorii acestui tip de ciocolata sustin ca poate face minuni in straturile profunde ale pielii: o femeie de 50-60 de ani poate recapata structura pielii asemenea unei femei de 20-30 de ani. Testele aplicate in laborator de acestia demonstreaza ca dupa 4 saptamani de consum zilnic al ciocolatei anti-ageing, voluntarii prezentau un nivel scazut de inflamatie in sange si o piele mult mai irigata sangvin.

Creatorul acestei tablete de ciocolata, Dr Ivan Petyaev, mai este cunoscut si ca cercetator la Universitatea Cambridge si fondator al firmei biotech Lycotec. Cu privire la noua descoperire, cercetatorul a declarat pentru publicatia telegraph: „In urma testelor de laborator am observat ca produsul a scazut inflamatia din sange si tesuturile pielii erau mai sanatoase. Am avut ca voluntari persoane intre 50 si 60 de ani ca varsta a pielii si indicatorii biologici indicau, dupa tratament, o piele tipica varstei de 20-30 de ani. Asadar, am imbunatatit fiziologia pielii. Utilizatorii produsului au remarcat ca au o piele mai sanatoasa si un proces de imbatranire mai lent.”

Se pare ca omul de stiinta s-a gandit si la silueta consumatorilor. O tableta de ciocolata are 38 kcal si poate fi consumata pana si de persoanele cu diabet. Ciocolata va fi distribuita sub forma unui tratament pe 3 saptamani, fiecare tableta fiind ambalata individual. Formula Esthechoc va fi lansata luna viitoare la Global Food Innovation Summit in London. Momentan, aceasta va fi comercializata in America de luna viitoare si va purta numele Cambridge Beauty Chocolate.

Specialistii in sanatate sunt inca reticenti la adresa acestui produs. Acestia considera ca sunt necesare teste suplimentare pentru a proba beneficiile uriase pe care le promite tableta de ciocolata. In plus, consumul de ciocolata zilnic aduce un aport considerabil de calorii, ceea ce anuleaza efectul promis. Nutritionisti de la University College London sustin ca cercetari anterioare au demonstrat ca antioxidantul astaxanthin continut de tableta de ciocolata este mai eficient atunci cand este administrat direct pe piele. Nimeni nu poate totusi nega ca ciocolata neagra este sanatoasa si nu poate face rau!

Asteptam feedback de la consumatorii americani si vedem! Cert este ca incercari cu ciocolata, atat pe zona farmaceutica, cat si pe cea de tratament cu aplicare exterioara, s-au facut si se fac. Pana cand ne convingem de eficienta Cambridge Beauty Chocolate, eu zic sa ne bucuram de o patratica de ciocolata neagra pe care o avem deja la dispozitie.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Shutterstock