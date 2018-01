Un cadou pentru tine – planul de infrumusetare de la clinica Queen

Un chip perfect, fara urme de trecere a timpului, natural? Mergem la sala, tinem diete sanatoase, ne schimbam stilul de viata, dar este nevoie si de acel “final touch” pentru o aparitie desavarsita. Nu trebuie sa astepti anumite momente ale vietii pentru a arata bine. Nu este niciodata prea tarziu sa te ocupi de aspectul tenului, cel care de altfel creeaza o prima impresie si este primul impact in definirea imaginii tale.

Estetica faciala este solutia la care poti apela atunci cand ai nevoie, chiar daca este vorba de o interventie majora (lifting facial) sau doar o terapie faciala care iti scoate in evidenta imediat atributele tale forte si care poate corecta micile imperfectiuni ce te apasa. Terapiile corporale multiple pot completa aspectul feminin in note armonioase si aproape perfecte.

Unde poti sa faci asta? La clinica Queen. Ai toate motivele sa ajungi aici!

Clinica Queen aduce un plus de rasfat doamnelor si domnilor care doresc sa isi imbunatateasca aspectul, sa aiba grija de ei si sa imprime un nou look personalitatii lor. Orice terapie, tratament sau procedura efectuata in Clinica Queen este atent evaluata si monitorizata de catre specialistii acesteia, pentru a se asigura ca toti clientii primesc serviciile la cel mai inalt standard. Pregatitor, clientilor li se va face analiza tenului care va stabili necesitatile individuale ale fiecaruia.

De ce Clinica Queen? Pentru ca au personal calificat atat in tara cat si in strainatate, au dedicatie catre toti pacientii si pentru ca stiu ca fiecare persoana are individualitatea ei, care trebuie respectata si incurajata.

Planul de frumusete poate include orice tip de serviciu de estetica. Acum, mai mult ca oricand, reducerile aplicate sunt un motiv in plus pentru a va trece in lista de dorinte sedintele de cosmetica sau estetica faciala.

Queen, menit sa creeze regine ale frumusetii

Sa redai frumusetea unui chip trecut de o varsta, sa corectezi ceea ce mama natura nu a ingaduit este, intr-adevar, o arta. Multiplele terapii si proceduri complexe la care poti apela sunt la indemana ta si la doar o programare distanta. Iata asadar un prim motiv pentru care te vei lasa cu toata increderea pe mainile specialistilor Clinicii Queen.

Convinsa sa faci asta? Desigur, mai cu seama pentru ca aparatura clinicii este de generatie moderna, ultraperformanta. Pentru ca mainile dibace ale specialistilor au uneltele necesare pentru a lucra cum altfel, daca nu perfect. Lucrand la cele mai inalte standarde, clinica Queen se recomanda de la sine si nu numai.

Este extrem de important sa gasesti oamenii dedicati care iti inteleg motivele pentru care ajungi la ei, care se preteaza sa fie la inaltimea pretentiilor si nu in cele din urma, te multumesc prin rezultatele excelente.

Se lucreaza pe baza tehnicilor moderne, minim invazive, drept pentru care si recuperarea este mai facila si mai accelerata. Produsele folosite in cadrul clinicii sunt de top, din seria de branduri renumite pe piata de profil. Aceasta insiruire de avantaje este menita in cele din urma sa ofere si definitia completa a experientei pe care o vei avea aici: profesionalism pana la capat.

Servicii la clinica Queen

Rejuvenarea faciala, terapia cu laser pentru petele fetei, pentru cicatrici, terapiile pentru riduri sunt doar cateva dintre serviciile oferite in cadrul clinicii. Varietatea acestora se intalneste si la capitolul promotii. Iata de ce ai motive in plus sa iti oferi tratamentul pe care il meriti, pentru a castiga stralucirea unui chip angelic.

Descopera preturi promotionale la pachetul de 4 sedinte de peeling chimic, la augmentarea buzelor cu branduri de renume mondial sau la tratamentul care topeste acidul hialuronic aplicat in buze, acolo unde se doreste revenirea la un aspect natural. Acestea sunt doar cateva dintre promotiile perioadei.

Vino la Queen sa devii chiar tu o regina a frumusetii!