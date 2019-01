Trucuri vintage de frumusețe de care ar trebui să ținem cont

Așadar, dacă îți dorești să te bucuri de un look vintage și plin de clasă, include următoarele trucuri vintage în rutina ta zilnică de înfrumusețare:

1. Buze perfecte

Pentru a te asigura că fața ta nu va trece neobservată, ba mai mult, va rămâne întipărită în mintea celorlalți, tot ce trebuie să faci este să pui mare accent pe buze. Chiar dacă folosești o culoare puternică sau chiar dacă preferi una neutră, te sfătuim să iei aceeași nuanță în două variante, ruj mat și luciu de buze, pe care să le aplici concomitent. Conturul de buze este ușor de modă veche, cu excepția celui care se mulează perfect ca și nuanță cu conturul natural al buzelor tale.

2. Ochi senzuali

Se pare că toți bărbații sunt atrași de acest detaliu de frumusețe, și anume de conturarea ochilor într-un mod misterios și plin de senzualitate. Poți obține acest efect prin trei pași simpli: aplică un fard deschis la culoare pe toată suprafață pleoapei, apoi conturează linia superioară a pleoapei cu un fard închis și finalizează cu o linie alungită de tuș negru și mascara cu efect de volum asupra genelor. Astfel, vei obține efectul de ochi mari și plini de profunzime.

3. Forme generoase

Acest truc vintage de frumusețe nu are legătură cu accentuarea trăsăturilor faciale, dar este demn de luat în calcul, întrucât o femeie cu forme are un plus față de femeile filiforme. Dacă te numeri printre cele cu forme voluptuoase, felicitări! În caz contrar, include neapărat în dietă un surplus de calorii și apucă-te de genuflexiuni și fandări! În scurt timp vei obține acele șolduri pline de senzualitate, cât și un posterior ferm, toate pe cale naturală. Renunțp la dietele sărace în calorii și optează pentru o siluetă plină de contur, siluetă ce a consacrat idealuri de frumusețe precum Marilyn Monroe care consuma intenționat și cu rigurozitate anumite tipuri de grăsimi!

4. Șuvițe ondulate

Cu siguranță multe dintre voi ați remarcat că simbolurile feminine ale frumuseții purtau, toate, părul ondulat. Fie că aveau bucle lejere, fie că erau perfect definite, acestea erau conștiente că acest tip de look reprezintă un atu de frumusețe plin de forță și eleganță, efect niciodată reflectat de un par drept. Tot ce trebuie să faci este să foloseșți bigudiuri electrice în locul ondulatorului, întrucât acestea dau o notă mai elegantă buclelor tale. După ce ai înlăturat toate bigudiurile, doar trece-ți mâna prin păr să „detensionezi”' bucla și ești gata!

5. Piele de Albă-ca-Zăpada

Un lucru demn de remarcat și de reținut este că toate frumusețile consacrate aveau un ten ca de porțelan, asemănător Albei-ca-Zăpada. Deși în zilele noastre nu multe femei sunt adeptele acestui aspect, acesta nu este totuși dificil de obținut. Mănâncă sănătos, evită alimentele cu grăsimi și zaharuri sau cele procesate, stai departe de soare și de alcool și bea multă, multă apă. În plus, fii sigură să incluzi în regimul tău zilnic alimente cu efecte anti-rîd și anti-acnee precum carnea de pește, migdalele și ceai roiboos. Astfel, tenul tău se va purifica încet, încet, împreună cu întreg organismul!

6. Piele luminoasă

Printre alte trucuri vintage de frumusețe se află tenul plin de luminozitate. Acest lucru se poate face prin hidratare corectă și constantă a pielii feței și corpului. Folosește cu rigurozitate o loțiune profund hidratantă, o cremă cu agenți de iluminare atât pentru față, cât și pentru corp și ulei natural, precum cel de cocos.

7. Păr voluminos

Acest truc vintage de frumusețe se bucură și astăzi de popularitate, întrucât reprezintă detaliul de rezistență al unui look radiant, plin de feminitate, senzualitate și care susține o personalitate puternică și plină de impozanță.

8. Tuș de ochi negru

Deși deja menționat în cadrul obținerii efectului de ochi profunzi și senzuali, tușul de ochi negru este extrem de eficient și atunci când este unicul accent folosit în machiajul ochilor, întrucât reprezintă „ustensila” reprezentativă a unui look vintage. Marea majoritate a simbolurilor de frumusețe contemporană încă îl utilizează și se bucură de puterea efectelor sale dramatice.

9. Conturarea feței

Din nefericire, mama natură ne privează pe multe dintre noi de acei minunați pomeți proeminenți. Vești bune, totuși! Există un truc de machiaj care te poate ajută să îi obții! Achiziționează produse de conturare a feței precum creme, pudre și fonduri de ten în diferite variante de aplicare, urmărește câteva tutoriale și astfel vei învața cum să îți conturezi obrajii pentru a obține efectul de pomeți proeminenți, detaliu atât de adorat de toate simbolurile feminine de frumusețe de azi și de altădată.

