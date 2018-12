Trucuri pe care Meghan Markle le folosește pentru a fi fotogenică

Indiferent că e surprinsă la un meci de tenis la Wimbledon, la un eveniment caritabil sau că își plimbă cățelul în jurul Palatului Kensington, ducesa de Sussex reușește să fie întotdeauna o apariție spectaculoasă. Pe lângă frumusețea naturală cu care a fost înzestrată, Meghan Markle apelează la o serie de mici trucuri care îi pun în evidența atuurile și care fac din fiecare ieșire în public pe care aceasta o are, una memorabilă. Inspiră-te și tu din aceste artificii pentru a arăta impecabil în fața aparatelor de fotografiat!

Preferă o piele strălucitoare în detrimentul unui machiaj încărcat

Meghan Markle este cunoscută pentru machiajul extrem de natural pe care îl preferă, adu-ți aminte cât de controversată a fost alegerea pe care a făcut-o la nunta cu Prințul Harry. Make-up artistul acesteia, Daniel Martin, afirmă că ducesa de Sussex întotdeauna preferă un machiaj simplu, care însă este completat de aplicarea iluminatorului în zone strategice, ca cea de sub ochi sau a pomeților.

Alege o coafură lejera

La fel ca și în cazul machiajului, și în ceea ce privește coafarea părului, Meghan Markle rămâne fidelă ideii că less is more'. Adoptă un look relaxat, însă întotdeauna îngrijit și proaspăt, fie că își strânge părul la spate, sau că optează pentru niște bucle lejere. Unul dintre foștii săi hair-stylisti declară că aceasta folosește Kerastase Oleo Relax pentru ca părul sau să capete un aspect sănătos și strălucitor, numai bun de pozat.

Adoptă ținute monocrome

În 9 cazuri din 10 o vei vedea pe Meghan Markle în ținute în aceeași nuanță din cap până în picioare.Acest truc nu numai că oferă o eleganță sporită look-ului, însă are și efectul de alungire a siluetei. De asemenea, un alt mic artificiu la care apelează este folosirea accesorilor pentru a-și evidenția calitățiile. Astfel că, o centură pusă în talie îi va marca silueta și va arăta impecabil din orice unghi este fotografiată.

Ține picioarele încrucișate la poze

Un truc la care multe vedete apelează când se află pe covorul roșu, în fața camerelor de filmat și a fotografiilor, este acela de a ține picioarele unul în fața celuilalt. Acest lucru le va alungi silueta și va face și ca picioarele să pară mai slabe. Ține mâinile relaxate pe lângă corp, nu în șold, pentru a păstra o atitudine relaxată și a arăta firesc în fața camerelor.

Are un zâmbet relaxat

La ce te gândești prima oară când spui Meghan Markle? Probabil că pe lângă rangul de ducesă pe care l-a dobândit, la zâmbetul extrem de larg și de fermecător. Atitudinea relaxată pe care o afișează mereu, este completată de un zâmbet pe măsură, acesta devenind practic trăsătura sa caracteristică. Nu forța lucrurile, renunță la o mimică prea serioasă, poartă-te natural și camera te va iubi!

