Trucuri de machiaj la care trebuie sa excelezi pana la varsta de 30 de ani

Cu toate acestea, oricine isi doreste sa se ingrijeasca si sa arata bine, in ciuda trecerii timpului, iar noi avem cinci tehnici usoare de machiaj pe care orice femeie matura ar trebui sa le stapaneasca.

1. Tenul perfect

Adevarul este ca pana la implinirea varstei de 30 de ani, orice femeie ar trebui sa aiba deja o rutina sanatoasa si hranitoare a tenului. Pe masura ce trece timpul, se modifica si aspectul tenului, dar cu niste reguli usoare respectate cu strictete, puteti sa aveti o piele ingrijita si stralucitoare, in ciuda trecerii anilor.



Inainte de aplicarea oricarui fond de ten, este necesar sa pregatiti tenul cu o crema hidratanta, pana la urma nu poti avea o pictura frumoasa fara o panza buna. Urmatorul pas este sa aveti grija de zona de sub ochi, care este cea mai delicata atunci cand vine vorba de imbatranire si este cea mai predispusa la aparitia liniilor fine din cauza deshidratarii, insa prin aplicarea unui strat subtire de crema, puteti opri timpul in loc.

Dupa cum bine stim, un fond de ten bun este cheia, astfel ca daca aveti probleme cu porii dilatati, puteti cauta un fond de ten cu extract de ciuperci care miscoreaza porii sau cu acid hialuronic pentru a trata si transforma tenul.

Lupta cu cearcanele o puteti castiga de asemenea, prin aplicarea unui iluminator mai deschis cu o nuanta decat fondul de ten, pentru a le acoperi si a parea odihnita. Ultimul pas este un corector ce trebuie aplicat dupa fonul de ten, pe petele rosii sau alte probleme, pentru a acoperi imperfectiunile care persista.

2. Conturul

Secretul unui contur perfect consta in produse cu finisaj luminos, astfel ca indiferent de varsta, vei avea o fata luminoasa si care nu arata incarcata. Pentru definirea obrajilor, folositi o nuanta naturala de bronz si o pensula speciala, uitati-va in oglinda, strangeti-va obrajii in interior si asa va veti da seama unde trebuie aplicat. Urmarind linia, va fi mai usor sa o definiti, iar un iluminator bogat pe varfurile pometilor si al tamplelor ofera un finisaj perfect.

Pentru a subtia podul nasului, aplica o nuanta putin mai inchisa decat pudra pe de-a lungul fiecarei parti, iar apoi sub varful nasului pentru a-l ridica.

In ceea ce priveste pensulele, trebuie sa spunem ca sunt esentiale pentru realizarea conturului, iar dupa terminarea acestuia, utilizati o pensula mai mare pentru aplicarea unei pudre bronzante, astfel incat sa creati un finisaj perfect.

3. Rujul mat

Daca aveti buza superioara mai mica, puteti crea instantaneu impresia de volum prin urmarirea conturului natural al buzelor, folosind un creion de buze in nuanta apropiata de culoarea naturala a buzelor. Dupa aceea, nu mai trebuie decat sa completati cu un ruj mat. Aceste rujuri sunt minunate, deoarece ele creeaza in mod natural iluzia unor buze mai mari si mai voluminoase.

4. Golden smoky eye

Acest tip de machiaj va schimba total look-ul si te va face sa radiezi de frumusete. Auriul creeaza impresia de ochi mai mari, mai stralucitori si mai angelici. Pentru a realiza acest efect, aveti nevoie de o pensula cu care sa aplicati un fard bronzant pe toata pleoapa, urmand sa faceti acelasi lucru cu o alta nuanta mai inchisa si dupa aceea mascara.

5. Un blush perfect

Nimeni nu isi doreste o accentuare prea intensa a obrajilor si mai ales la 30 de ani. Un blush in nuanta perfecta poate stimula tineretea si poate fi ultima atingere pentru un look fresh si luminos. Cheia este de a imita felul in care va inrositi in mod natural, astfel ca puteti urmari acest aspect si sa cautati nuanta care vi se potriveste.

