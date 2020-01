Trenduri de beauty care trebuie să dispară în 2020

New year. New me. A devenit probabil cel mai mare clișeu pe care ni-l spunem la început de an. Dar de data asta, oricât de passé poate părea această rezoluție, măcar în materie în beauty, e cazul să o punem în aplicare. Conturing excesiv, highlighter din abundență, sprâncene perfect trasate – toate acestea au fost doar câteva dintre trendurile care au dominat ultimii ani.

Din fericire însă, nimic nu durează pentru totdeauna, așa că 2020 marchează o nouă eră, redefinind conceptele cu care eram obișnuite până acum. De data aceasta vorbim de o întoarcere către natural, de o acceptare a propriilor defecte, și de o conștientizare a faptului că diversitatea este nu numai necesară, dar și pozitivă.

Așadar, iată care sunt principalele 10 trenduri de beauty la care trebuie să renunți în 2020:

Highlighter

Acest trend s-a bucurat de o notorietate incredibilă, adusă în primul rând de social media. Era greu să deschizi Instagram-ul și să nu vezi imagini cu un machiaj perfect, unde elementul central îl reprezintă obrajii strălucitori. Ceea ce în esență nu ar fi un lucru greșit, însă din păcate, de cele mai multe cantitatea de highlighter folosită e mult prea mare, iar textura nepotrivită. Așa că, dacă nu vrei să renunți în totalitate la iluminator, orientează-te către unul lichid, care îți va oferi un aspect mult mai natural. Și nu uita, nu exagera. Câteva picături sunt suficiente.

Contouring

Promovat intens de Kim Kardashian, contouring-ul a fost unul dintre trendurile definitorii ai ultimilor ani. Însă, acum când no make make-up câștigă tot mai mult teritoriu, era contouring-ului pare că a luat sfârșit. Sau, mai bine zis, cea a contouring-ul excesiv. Make-up artiștii propun un look mult mai natural, fără sculptarea accentuată a trăsăturilor feței.

Pistrui falși

Dacă mama natură ți-a oferit, atunci poartă-i cu mândrie. Dacă nu, nu încerca să îi obții cu ajutorul machiajului. Oricât de reușită ar fi tentativă de a-i reproduce, în cele din urmă, nu vei obține un aspect natural.

Conturul depășit al buzelor

Probabil că toate ne dorim buze mai mari, cu mai mult volum. Însă un contur care depășește cu mult forma naturală a buzelor nu este soluția. Oricât de pricepute am fi în mânuirea produselor de make-up, genul acesta de truc este vizibil, și deloc flatant. În 2020, culoarea este neuniform aplicată, fiind mai evidentă în partea centrală și pierzându-se către colțuri, dând impresia de buze de-abia sărutate.

Sprâncene perfecte

Sprâncenele trasate fără cusur, pensate perfect, sunt un lucru de la care trebuie să îți iei rămas-bun. Trendurile actuale promovează sprâncene cât mai naturale, dese și asupra cărora să intervii cât mai puțin. E suficient să folosești un gel special care îți va oferi o definire subtilă.

Bucle definite

Ideea de natural se regăsește și în materie de coafură, nu doar în zona machiajului. În 2020 uită de buclele perfect definite, care dau impresia că de-abia ai ieșit de la salon. Părul ondulat este în continuare extrem de actual, dar sub o altă formă. Alege să porți bucle wavy, foarte lejere, și care dau un aer fresh look-ului tău.

Fillere

Fillerele sunt folosite pentru a ameliora ridurile și liniile de expresie și a schimba forma feței – fie că vorbim de mărirea buzelor sau de conturarea pomeților. În ultimii cinci ani, injecțiile cu fillere au căpătat o tot mai mare popularitate, numărându-se printre cele mai cerute intervenții estetice. De cele mai multe ori rezultatele nu sunt unele naturale, oferind un aspect exagerat și deloc firesc. Așa că, nu ne poate decât bucura acest trend, care promovează naturalețea.

Ten mat

Până recent, nu puteam vorbi de un machiaj în tendințe și să nu amintim de un ten perfect mat. Însă, din 2020 lucrurile se schimbă la 180 de grade, fiindcă o piele strălucitoare, cu un glow natural, este unul dintre cele mai îndrăgite trenduri ale make-up artiștilor. Nu încerca să acoperi imperfecțiunile tenului sub o cantitate mare de produs, ci asigură-te că ai o rutină de îngrijire potrivită și realizată în mod în corect.

Demachierea cu șervețele

Demachierea este cel mai important pas din rutina de îngrijire a tenului. Dacă uneori poți sări peste aplicarea unei creme sau a unei măști, când vine vorba de îndepărtarea machiajului, lucrurile nu sunt negociabile. Chiar dacă folosirea șervețelelor demachiante este o soluție rapidă și la îndemână, nu este întru totul și benefică pielii. Acestea nu au o putere de curățare atât de mare ca alte produse, și sunt șanse mari ca pe față să rămână urme de machiaj. Pe timpul nopții machiajul oxidează, iar pielea ta va intra în contact cu o mulțime de toxine, ceea ce va duce la apariția acneei sau a altor afecțiuni.

Ruj mat

Tenul mat nu este singurul care dispare. Texturile mate ale rujurilor încep să își piardă din popularitate. Orientează-te către rujuri cu texturi cremoase, glossy și strălucitoare, care vor crea impresia de buze mai mari și cu mai mult volum.

Foto: Imaxtree, Instagram, Shutterstock

