Tot ce trebuie să știi despre trucurile de frumusețe dacă ai trecut de 40 de ani

Cu trecerea timpului, produsele de make-up, nuanțele sau texturile acestora trebuie ajustate. Însă, nu fiindcă, odată ce ai trecut de prima tinerețe, rujurile puternice sau fardurile de ochi în culori neon ar fi nepotrivite. Ci doar pentru că anumite tehnici de machiaj sau texturi nu se mai potrivesc tenului tău. De aceea, Dana Argeșan, Ioana Stratulat și Cristian Bucă, trei dintre cei mai renumiți make-up artiști din România, îți dezvăluie toate secretele de beauty pe care trebuie să le cunoști dac[ ai peste 40 de ani.

Produsele esențiale de machiaj pe care trebuie să le folosești

Nevoile tenului nostru se schimbă constant și trebuie să adaptăm produsele de beauty în funcție de acestea. De exemplu, după 40 de ani, sprâncenele încep să își piardă din contur. De aceea, ai nevoie de un creion și o mascara pentru a le redefini forma. Pentru a da tenului prospețime și luminozitate, folosește un blush cremos și un fond de ten hidratant, spun Ioana Stratulat și Cristian Bucă. Dacă vrei să îți conturezi ochii, înlocuiește eyeliner-ul negru cu unul maro sau gri, iar pentru buze alege un ruj hidratant în tonuri naturale.

Nuanțele potrivite pentru fardurile de ochi

După 40 de ani, make-up artiștii ne sfătuiesc să alegem machiaje cât mai naturale. Așadar, orientează-te către farduri de ochi în nuanțe de bej sau de maro. În ceea ce privește textura, evită fardurile sidefate sau glitter-ul, fiindcă, din cauza ridurilor din zona ochilor, se pot aplica neuniform sau se pot strânge inestetic printre liniile fine.

Ce tip de ruj trebuie să folosești

„Începând cu vârsta maturității opțiunile sunt condiționate de anumiți factori: de nivelul de hidratare al buzelor și implicit de textura acestora. Pentru persoanele cu ten matur recomand rujuri hidratante cu un finish satinat ce oferă efectul de umplere, de buze voluptoase și pline”, spune Cristian.

Fondul de ten ideal

Pentru tenul matur ai nevoie de un fond de ten hidratant, cu acoperire ușoară sau medie, care uniformizează culoarea tenului și maschează ridurile și petele specifice acestuia, oferindu-ți luminozitate și prospețime. De asemenea, orientează-te către fonduri de ten care au în compoziția lor SPF și ingrediente de îngrijire precum uleiul de argan sau vitamina E.

Lucrurile pe care trebuie să le eviți

Din dorința de a camufla ridurile, multe femei folosesc fie o cantitate prea mare de produs, fie texturi și culori nepotrivite. Principiul pe care trebuie să îl urmezi este less is more, așa că nu îți încărca inutil tenul. Evită fondurile de ten cu o acoperire foarte mare și blush-urile compacte. Alege, în schimb, produse cu texturi cremoase și hidratante. De asemenea, evită rujurile în nuanțe închise și mate, fiindcă nu vor face altceva decât să îți subțieze buzele.

Cum poți șterge câțiva ani de pe chip cu ajutorul machiajului

Chiar dacă sună contradictoriu, cu cât vei folosi mai puțin machiaj, cu atât vei părea mai tânără. Sunt totuși câteva recomandări pe care cei trei make-up artiști le fac. În primul rând, trebuie să alegi nuanța potrivită de fond de ten. Dacă nu reușești să găsești un produs care să ți se potrivească perfect, atunci optează pentru unul mai deschis, fiindcă îți va da mai multă luminozitate. Renunță la tehnica de conturing, deoarece poate înăspri trăsăturile, și folosește cât mai puțină pudră. Pentru a reda vitalitatea chipului, folosește blush-uri în nuanțe de roz sau piersică și alege texturi cât mai cremoase. Totodată, în ceea ce privește culorile, evită-le cât mai mult pe cele reci.

Sfatul make-up artiștilor pentru femeile de peste 40 de ani

Este foarte important să respecți rutina de îngrijire a tenului (demachiere, tonifiere, hidratare). Astfel pielea ta va arăta extrem de bine și fără machiaj. Ai grijă în special de zona ochilor, folosind creme și serumuri speciale, pe care să le aplici cu mișcări blânde. În ceea ce privește machiajul, make-up artiștii te sfătuiesc să îl folosești în cantități cât mai mici și să păstrezi un look natural. Mesajul Ioanei Stratulat este esențial și valabil la orice vârstă: „Iubește-te, demachiază-te în fiecare seară și hidratează-te“.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro