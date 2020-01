Tot ce trebuie să știi despre pudrele de față

Mulți ani la rând am evitat să folosesc o pudră. Mi se părea că e un pas inutil în rutina de make-up, care încarcă tenul, și care nu face altceva decât să scoată în evidență imperfecțiunile.

Pe lângă asta, niciodată nu știam ce ar trebui să aleg. Mă pierdeam printre rafturile cu cosmetice, unde găseam zeci de tipuri de pudre: compactă, pulbere, translucidă, de finisare…și lista poate continua. Care dintre ele era potrivită pentru nevoile mele? Când trebuia aplicată? La finalul machiajului sau înainte de a folosi iluminatorul și blush-ul? Dintr-o dată, totul părea mult prea complicat, așa că preferam să o exclud din kit-ul meu de beauty.

Asta până când am stat de vorba cu mai mulți make-up artiști și mi-au explicat că toate temerile și părerile mele erau nefondate.

Așa că, dacă și pentru tine alegerea și folosirea unei prude este o adevărată provocare, iată ce trebuie să știi:

De ce trebuie să folosești o pudră?

Acum, după ce am făcut o cercetare temeinică, aș putea să îți spun că din nenumărate motive! În primul rând, chiar dacă machiajul mat nu mai este în tendințe, este o fină diferența între o strălucire naturală, controlată, care să denote un aspect sănătos al pielii și un ten gras. Așa că, folosirea unei pudre te va ajuta să scapi de excesul de sebum, fără însă să îți încarce fața. (Ai grijă întotdeauna la cantitatea de produs folosită!). Ai observat cum uneori fondul de ten, anticearcănul sau corectorul obișnuiesc să se depună între liniile fine sau riduri? Nimeni nu vrea asta, așa că, o pudră poate împiedica acumularea de produs în aceste zone. În plus, poate ameliora aspectul porilor dilatați.

De asemenea, dacă folosești pudra peste fardul de ochi, acesta va deveni mai rezistent, păstrându-se intact pentru mai mult timp. Sau poate fi o metodă ideală de a corecta anumite greșeli de make-up. De exemplu, dacă ai aplicat prea mult blush, folosirea unei pudre va estompa din intensitatea acestuia, oferindu-ți un look mai natural.

Care este diferența dintre pudra pulbere, compactă, de fixare (setting) și cea de finisare (finishing)?

Pudra pulbere este alcătuită din particule extrem de mici și de obicei oferă o acoperire redusă. Dezavantajul acesteia este că de cele mai multe ori, prin orificiile recipientului iese întotdeauna o cantitatea mult prea mare de produs. Așa că, înainte de a o folosi, asigură-te că ai scăpat de excesul de produs de pe pensula înainte de o aplica pe față.

Pudra compactă are în compoziția sa ingrediente precum silicon sau ceară, folosite special pentru a o face solidă. Spre deosebire de cea pulbere, această este realizată din particule mai mari. De aceea, are o acoperire mai mare, și îți poate încarcă ușor tenul. Însă, dacă cauți o pudră pe care să o ai în portfard în mod constant și cu care să îți retușezi make-up-ul de-a lungul zilei, aceasta este varianta potrivită.

Pudra de fixare te ajută să scapi de excesul de sebum, oferindu-ți matiefere. O poți găsi fie sub formă de pudră translucidă, fie pigmentată.

Pudra de finisare poate fi folosită după ce deja ai aplicat-o pe cea de fixare. Este ideală pentru a estompa liniile line, porii dilatați și îți oferă un aspect de ten de porțelan. Însă, fiind albă, trebuie să ai grijă că o blend-uiești foarte bine și că nu aplici o cantitate prea mare, pentru a evita un aspect nenatural.

Cum o aplici?

După ce ai aplicat crema de hidratare, crema cu protecție solară, fondul de ten și anticearcănul, poți folosi pudra. Însă nu înainte de a îndepărta excesul de produs de pe pensulă. Începe din centrul feței și realizează mișcări circulare către exterior. Apoi, poți continua cu folosirea blush-ului, a bronzer-ului și a highlighter-ului.

Foto: Imaxtree

