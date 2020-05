Tot ce trebuie să știi despre metoda naturală de reconturare a feței

Prima oară când am auzit de gimnastica facială a fost acum câțiva ani, la un eveniment de skincare din Amsterdam, însă nu în cadrul unei conferințe, ci la o șuetă cu o cercetătoare în domeniul laserului, care la 50 de ani asumați avea pielea foarte întinsă și luminoasă. Toate editoarele de beauty voiau să-i știe secretul.”Cred în laser, în exfoliere delicată, dar frecventă, și în gimnastică facială. Și am descoperit acest tip de gimnastică datorită cosmeticienei mele, care e rusoaică”, povestea cercetătoarea.

Țin minte că am fost foarte intrigată de acest subiect, însă majoritatea tutorialelor video erau în limba rusă, drept urmare, nu am putut să sap mai mult pe temă. Dar, ulterior, a devenit viral un clip cu face yoga, un trend al gimnasticii faciale venit din Japonia, și am comparat puțin exercițiile sugerate de ambele „școli” și am găsit foarte multe asemănări între tehnicile japoneze și cele rusești. Dar cred că momentul în care mi-am dat seama că gimnastica facială a intrat în mainstream, deci a devenit acceptată la scară largă ca o metodă eficientă de întinerire a feței, a fost când am văzut câteva tehnici ilustrate într-un pliant Yves Rocher – cultura franceză e una conservatoare, atunci când vine vorba de îngrijirea tenului.

Între timp, s-au desfășurat și studii care demonstrează că gimnastica facială poate reduce semnele îmbătrânirii. O cercetare publicată în jurnalul JAMA Dermatology, realizată pe 27 de femei cu vârste cuprinse între 40 și 65 de ani, a arătat că femeile de vârstă mijlocie au arătat cu trei ani mai tinere după 20 de săptămâni de exerciții faciale. După cum știm cu toții, aspectul chipului se schimbă odată cu vârsta. Se sapă riduri, apar umbre, tenul nu mai reflectă la fel de multă lumină, iar carnația își pierde tonusul. Însă această pierdere a fermității se produce în mare parte deoarece pernuțele de grăsime de sub piele se reduc în volum, dar și pentru că masa osoasă își reduce densitatea (practic, într-un mod discret, se micșorează oasele).

În tinerețe, structura feței e dată de acele perne de grăsime, alături de o structură osoasă viguroasă, însă pe măsură ce îmbătrânirea celulară și gravitația își spun cuvântul, trăsăturile ni se schimbă, și nu neapărat într-un mod flatant. În cadrul studiului despre gimnastica facială, cele mai evidente îmbunătățiri au fost observate la nivelul obrajilor și al pomeților, care și-au recăpătat rotunjimea. „Atunci când mușchii de sub piele capătă mai mult contur și fermitate, pielea se așază altfel pe chip. Tonifierea mușchilor mărește volumele feței și astfel se combate efectul pierderii grăsimii”, a declarat în cadrul articolului dr. Murad Alam, conducătorul studiului și vicepreședintele Departamentului de Dermatologie din cadrul Universității Northwestern. Îmbunătățirile au fost documentate cu poze, dar și prin simțul tactil al unor persoane nevăzătoare, care trebuiau să constate eventualele schimbări fără să cunoască natura studiului. Aceste rezultate optimiste ne oferă speranța că ne putem sculpta chipul într-un mod natural și complet neinvaziv.

„Sistemul muscular reprezintă 40% din masa corpului, cu ajutorul mușchilor se realizează locomoția și alte funcții vitale. Și așa cum mușchii corpului pot fi tonifiați prin diverse exerciții fizice, și mușchii capului și ai gâtului au nevoie de antrenament. În cazul gimnasticii faciale pentru întinerire, pielea fiind pe sistemul musculo-aponeurotic superficial, vorbim despre mușchii masticatori, mușchii mimici și mușchii cervicali. Pentru un plus de tonus, fermitate și luminozitate, se poate apela la proceduri dermatoestetice (sau se poate completa un proces de reîntinerire cu ajutorul lor), dar sunt extrem de eficiente și exercițiile de face building. Acest antrenament pentru față se realizează în fața oglinzii, cu o frecvență de trei ori pe săptămână. Exercițiile lucrează treimea facială superioară, medie și inferioară, ajutând la tonifierea tuturor țesuturilor faciale, la redefinirea conturului trăsăturilor, oferind astfel un suport muscular. Personal, am încercat mai multe exerciții de pe YouTube și pot spune că, la ceva vreme după antrenament, chiar aveam febră musculară”, a explicat dr. Angela Jora, medic rezident dermato-venerologie, care a încercat metoda rusească.

Într-adevăr, sunt sute de clipuri pe YouTube care îți pot indica exerciții pentru față, însă pe acest domeniu s-au remarcat și experți care au creat programe (care pot fi cumpărate online), și pe care și le-au promovat cu ajutorul celebrităților. În 2014, Meghan Markle declara pentru Birchbox, „practic metoda de yoga facială recomandată de Nichola Joss – practic, te ajută să-ți sculptezi fața din interior. Jur că funcționează, chiar dacă poți avea senzația că doar te strâmbi.”, a mărturisit ducesa la m omentul respectiv – poți găsi online clipuri în care expertul menționat de ea oferă indicații pas cu pas.

Și Kim Kardashian face parte din valul celebrităților care fac face yoga, și prima lecție a filmat-o chiar pentru show-ul Keeping up with the Kardashians, având-o ca antrenor pe Koko Hayashi: „Acum 20 de ani am văzut primele rezultate pe care le poate oferi face yoga chipului meu. Apoi am studiat anatomia feței și am aflat că sunt mai mult de 50 de mușchi interconectați. Odată ce am înțeles mai multe despre anatomie, am creat un program de exerciții Face Yoga care izolează mușchi specifici pentru a oferi fermitate anumitor părți ale feței. Ulterior, am mers în Japonia la un institut de cercetare pentru a-mi confirma eficiența metodei. Și s-a constatat că doar la câteva minute de la practicarea posturilor faciale, circulația sângelui a fost stimulată, oferind astfel o oxigenare sporită feței”, explică expertul pe site-ul oficial, faceyogamethod.com.

Iar Cindy Crawford declară că exercițiile faciale sunt unul dintre secretele frumuseții ei: „Poți să faci acest gen de exerciții oriunde, dar eu le execut de obicei ca parte din rutina mea de antrenamente”. Supermodelul folosește metoda expertului Thuyen Nguyen, fondatorul FaceXercise Skin Fitness Studio, la care a aderat ulterior și Natalie Portman.

Drept urmare, cred că avem toate datele să credem că gimnastica facială ne poate ajuta să arătăm mai fresh, însă intervine același obstacol care stă între majoritatea dintre noi și corpul visat, respectiv timpul alocat, disciplina antrenamentelor etc. Totuși, pentru că avem această tendință de a prioritiza aspectul feței înaintea tonusului corporal, poate ne putem găsi și păstra mai ușor motivația atunci când miza e un chip mai ferm și mai sculptat. Ce e minunat la această metodă de întinerire este că nu e dureroasă, nici dureros de scumpă, și îți oferă un motiv extrem de întemeiat să te strâmbi mereu. La revedere, resting bitch face!

Foto: Arhiva Revistei ELLE

