Tot ce trebuie să știi despre lipoaspirația asistată cu laser

Pentru înlăturarea depozitelor de grăsime localizată, care nu dispar cu cardio și alimentație echilibrată, o alternativă fără bisturiu sau lipoaspirație ar putea fi lipoaspirația asistată cu laser.

Această intervenție estetică e cea mai nouă tehnică de îndepărtare a grăsimii încăpățânate și poate fi chiar o procedură de corecție a unor rezultate neregulate obținute prin lipoaspirația clasică. Mai mult, lipoaspirația asistată cu laser crește tonusul și fermitatea pielii, rezultatele apărând după o singură procedură. Dr. Dana Miricioiu realizează această intervenție folosind ProLipo Plus și povestește despre implicațiile, efectele și rezultatele acestei intervenții cu efect de sculptare.

ELLE: Cand vine vorba de remodelare corporală, ce intervenții recomandați în ce contexte?

Dr. Dana Miricioiu: Remodelarea corporală presupune îndepartarea depozitelor de grăsime și a celulitei. Aceste denivelări apar în țesuturile pielii, adica în derm și hipoderm. Prin urmare, pentru a le remodela, trebuie sa ajungem în aceste straturi profunde. Din acest motiv, susțin că orice tratament care se aplică la suprafața pielii (masaj, vacuum, radiofrecvență, criolipoliză) are un efect modest, pe termen scurt. Explic si de ce: pentru a dispărea, grăsimea, care este constituită din celule vii sub formă de balonașe, trebuie scoasă din zona respectivă. Dacă membrana lor nu este spartă (deci celula nu este distrusă), aceasta se poate reface într-un timp scurt. Orice tratament injectabil sau care îngheață zonele cu grăsime are o eficiență redusă, deoarece nu distrug celulele de grăsime, doar le micșorează. În plus, țesutul fibros care susține grăsimea are un volum deloc neglijabil, deci trebuie și el îndepărtat dacă scopul e remodelarea corporală.

Iar în ceea ce privește celulita, această mare provocare a femeilor este determinată anatomic vorbind de striuri fribroase verticale care nu vor deloc să se extindă și care sugrumă masa de țesut adipos, deformând-o și producând la suprafața pielii aspectul de coajă de portocală. Grăsimea localizată și celulita sunt distruse cu laserul (lipoaspirația asistata laser ProLipo Plus și laserul CelluSmooth).

ELLE: Care este diferența dintre lipoaspirație cu laser și liposucția clasică?

Dr. Dana Miricioiu: Lipoaspirația clasică presupune îndepărtarea mecanică a grăsimii prin aspirarea ei cu ajutorul unor canule mari, care dislocă grăsimea printr-o forță directă de rupere a țesutului. Traumatismul este destul de mare, provocând nu doar multe vânătăi și edeme, dar și denivelări inestetice. Mai mult, nu se poate face decât cu anestezie generală. Pe când lipoaspirația laser se realizează cu anestezie locală, care este minim invazivă și mai puțin traumatică decât lipoaspirația clasică. Recupararea este rapidă, iar revenirea la viața socială se poate face imediat, deoarece sângerarea și edemațierea zonei este minimă datorită coagulării produse de fasciculul laser.

Concomitent cu dizolvarea grăsimii și cu distrugerea celulelor adipoase prin ruperea membranei lor, se realizează și contracția fibrelor elastice și de colagen, urmată de formarea de colagen nou, crescând astfel tonusul și fermitatea pielii, care nu se poate realiza cu nici o altă intervenție. Astfel se evită aspectul de piele lăsată, care apare deseori după îndepărtarea clasică a grăsimii, iar ca efect secundar se ameliorează aspectul vergeturilor din zona respectivă. Grăsimea dizolvată de laser este foarte ușor de aspirat, eliminându-se traumatismul pe pielea pacientului și favorizând aspirarea cu canule subțiri, care nu lasă denivelări.

ELLE: Ce cicatrici lasă o lipoaspirație asistată cu laser?

Dr. Dana Miricioiu: Practic, după lipoaspirația laser nu rămâne nici o cicatrice. Inciziile prin care se abordează zonele cu depozite de grăsime sunt practic mici înțepături în piele, având 2-3 mm, și se cicatrizează foarte bine. Riscurile la lipoaspirația laser sunt mult reduse, datorită anesteziei locale folosite și acțiunii laserului, care închide multe vase de sânge care ar fi putut provoca o sângerare în cazul lipoaspirației clasice.

ELLE: Căror probleme de ordin estetic se adresează această intervenție? Și cui i se adresează?

Dr. Dana Miricioiu: Lipoaspirația laser ProLipo Plus se adresează tuturor persoanelor care doresc să scape de grăsimea localizată, oriunde s-ar concentra ea pe corp (abdomen, brațe, gușă etc), dar și persoanelor care au o pielea lăsată după cure de slăbire sau după naștere, sau celor care au un șorț abdominal de care vor să scape și nu doresc anestezie generală. Această intervenție nu se adresează persoanelor obeze, care ar dori să scape de mai multe kilograme în plus, în sensul că nu poate să scadă greutatea corporală, ci doar să remodeleze. Pentru a avea un rezultat optim, persoanele obeze trebuie să urmeze o dietă.

ELLE: Odată îndepărtată grăsimea prin lipoaspirație se mai depune în același fel? E o metodă de slăbire sau de remodelare?

Dr. Dana Miricioiu: Lipoaspirația de orice gen nu a fost și nici nu va fi vreodată o metodă de slăbire, ci doar una de remodelare. Grăsimea îndepărtată prin lipoaspirația laser va fi îndepărtată pentru totdeauna. Nu va reapărea, iar în cazul în care pacientul se va îngrășa, acesta va depune grăsime în mod proporțional pe tot corpul.

ELLE: Ce feedback ați primit după intervențiile de remodelare prin lipoaspirația asistată cu laser?

Dr. Dana Miricioiu: Rezultatele sunt foarte apreciate de pacienți, oricare ar fi zona pe care lucrăm. Sunt însă două zone unde chiar nu există nici o altă variantă de tratament (depozitele de grăsime rămân chiar și după dietă și sport) și anume gâtul, conturul mandibular și brațele. Prin această intervenție nu doar că reducem gușa, refacem conturul mandibular sau scăpăm de pielea lăsată de la brate, dar evităm și cicatricile lungi și total inestetice care s-ar obtine la liftingul chirurgical al gâtului sau al brațelor.

Din primul moment după încheierea intervenției, pacienții îmi mărturisesc că au avut emoții mai mari decât ar fi trebuit, pentru că intervenția a fost foarte ușor de suportat. Pacienții, femei și bărbați, sunt foarte multumiți că pot reveni imediat la activitatea socială obișnuită, fără a avea vreun disconfort. Și îmi mai spun că, în afară de rezultat (de care sunt încântați), lipoaspirația laser le-a schimbat stilul de viață. Le-a oferit un imbold mai mare să aibă grijă cu alimentație si mulți dintre ei au început să facă sport pentru a-și păstra tonusul fizic. Odată ce au obținut un rezultat frumos, am observat că oamenii devin mult mai încrezători în forțele proprii și chiar mai optimiști.

Foto: Imaxtree

