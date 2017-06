Te pregatesti sa te expui la soare? Iata ce TREBUIE sa stii

Totusi, nu trebuie sa ignoram faptul ca expunerea pe termen lung la soare poate fi un factor de risc pentru aparitia unor afectiuni.

Majoritatea persoanelor considera ca aceasta activitate este perfect sanatoasa sau ca nu poate afecta cu nimic organismul, iar din cauza acestor opinii eronate, medicii de specialitate ne avertizeaza constant ca expunerea irationala la soare poate conduce la aparitia celei mai agresive forme de cancer cutanat, melanomul malign.

Iata cateva sfaturi pentru a sti ce trebuie sa facem ca sa ne protejam si, desigur, ca sa ne bucuram de partile bune ale mersului la plaja.

1. Nu folosesti destula crema de protectie solara

Nu ar trebui ca un tub de crema pentru protectia solara sa iti ajunga pentru toata vara, spun specialistii. Exista cateva reguli ale cremelor cu factor de protectie solara de care ar trebui sa tineti cont. Astfel ca, pentru fata si gat, este foarte important sa folositi o cantitate de crema care ar intra intr-o lingurita, nu mai putin.

In ceea ce priveste corpul, este recomandat sa folositi ca si cantitate, un pahar mic de shot-uri plin cu crema, insa cele mai multe persoane folosesc numai jumatate din aceasta cantitate. Daca stati la plaja, trebuie sa repetati aplicarea din 2 in 2 ore, iar daca ati intrat in apa, actiunea trebuie repetata imediat. De asemenea, este indicat sa aplicati crema si pe urechi, iar palariile de soare sunt foarte importante, deoarece iti vor proteja urechile, scalpul, fata, gatul, dar si umerii si pieptul.

2. Consultati un dermatolog inainte de a va expune la soare

Se spune ca este mai bine sa previi decat sa tratezi, asadar, pe langa sfaturile la care deja aveti acces, este indicat sa consultati si un medic dermatolog inainte de expunerea la soare si mai ales daca stiti ca aveti o piele sensibila sau cu multe alunite. In final, soarele nu este dusmanul nostru. Daca este protejata corespunzator, pielea poate fi expusa la soare si ne putem bucura in voie de sezonul estival.

3. Ochelarii de soare sunt mai mult decat un accesoriu

Razele ultraviolete va pot afecta celulele din ochi in aceeasi masura in care va afecteaza si pielea. In timp, procesul de recuperare poate conduce la probleme precum cataracta, indiferent de varsta. Astfel, pentru a nu va afecta vederea, este foarte important sa purtati ochelari de soare. Nu trebuie sa fie foarte costisitori, dar este necesar sa ofere 100% protectie UVA si UVB. Indiferent daca esti la plaja, la piscina sau la ski, ochii sunt foarte vulnerabili, datorita reflectiei razelor solare din apa si zapada.

4. Absorbtia de vitamina D nu este o scuza

Cele mai multe persoane nu folosesc crema de protectie solara atunci cand se expun la soare, deoarece, afirma ei, au nevoie de vitamina D. Aceasta este o greseala foarte mare. Da, razele UVB sunt necesare organismului pentru a transforma vitamina D intr-o forma utilizabila pentru protectia oaselor.

Insa, chiar si atunci cand utilizeaza crema de protectie solara, nu ai garantia ca esti 100% protejata de razele solare, iar relatia dintre soare si vitamina D este complicata si depinde in functie de ora expunerii, de sezon si de tonul pielii fiecaruia. Pentru unele persoane, 10-15 minute de expunere neprotejata de cateva ori pe saptamana in sezonul estival sunt de ajuns. De asemenea puteti gasi vitamina D si in alimente precum: somon, ton, branza, oua, cereale integrale, lapte si suc de portocale.

5. Incercati aceste remedii pentru a calma o arsura

In cazul in care faptul este consumat si pielea ta a fost afectata, avem cateva remedii pentru arsuri care te vor ajuta sa treci mai usor peste aceasta parte neplacuta. Astfel ca, pentru a ameliora durerea si a minimiza afectiunile la nivelul pielii, aceste trucuri pot fi de foarte mare ajutor.

In primul rand, puteti incepe prin a lua un ibuprofen pentru a reduce inflamatia. Urmatorul pas este de a face o baie cu ovaz – fulgii de ovaz acopera pielea mentinand-o hidratata si ajuta la vindecare. Al treilea pas consta in folosirea ceaiului verde, atat pentru baut, cat si pentru a folosi pliculetele pe post de comprese. Acesta va calma senzatia de arsura si antioxidantii din ceaiul verde ajuta la repararea celulelor. In cele din urma, este recomandat sa se aplice un unguent cu hidrocortizon pentru a calma roseata si cel mai important, aveti grija sa nu se mai intample.

6. Puteti gasi factori de protectie si in unele alimente

Pentru a preveni afectiunile de acest tip, se poate incepe cu o forma de vitamina B3, numita nicotinamida, dar aceasta se poate gasi si in alimente precum: peste, cereale integrale, carne de pasare si carne de vita. Si desigur, incearcati sa faceti tot ce puteti pentru a preveni expunerea irationala la soare.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Shutterstock