Sì Passione: Cate Blanchett & noul parfum Giorgio Armani

Invitați de onoare la lansarea internațională a celui mai nou parfum Giorgio Armani, am plecat la Paris pentru a descoperi toate culisele acestui eveniment de amploare, care a strâns jurnaliști din toată lumea.

Deși nu am cunoscut-o pe Cate Blanchett – ambasadoarea tuturor campaniilor Armani Sì – am întâlnit-o pe creatoarea noii esențe, nasul Julie Massé, am fost părtași la un party *#allred, la Palais de Tokyo, prilej cu care ni s-au dezvăluit elementele de inspirație ale noului parfum, și mai mult de atât, am aflat și ce produse de machiaj lansează Giorgio Armani în vară sau cum miroase parfumul bărbătesc Acqua Di Gio Absolu, creat de legendarul Alberto Morillas. Însă, dacă despre aceste lucruri îți vom scrie în edițiile estivale, pe măsură ce se vor lansa și la noi, acum îți putem deconspira cum miroase noul Giorgio Armani SÌ Passione și de ce credem că este chintesența olfactivă a pasiunii.

Sì Passione reprezintă cea mai nouă versiune Armani Sì și cel mai intens mix de concentrații și extracte, în spiritul unui parfum care să emane pasiune, poftă de viață și personalitate. Descris de domnul Armani ca o combinație irezistibilă de grație, putere și spirit independent, varianta creată de parfumierul Julie Massé conține elemente duale, care agită spiritele de la primul strop: extractul de pară calmează intensitatea condimentată a piperului roz din notele de vârf, dulceața trandafirului este însoțită de efectul calmant al iasomiei, în timp ce exuberanța olfactivă a vaniliei este intimidată de extractele lemnoase de cedru sau Orcanox. Este un parfum matur, un *juice floral-fructat energic care transmite prin notele sale paleta diversă de stări și sentimente, care caracterizează independența și feminitatea autentică.

Poți descoperi în cele mai mari parfumerii noul Giorgio Armani Sì Passione, sub formă de apă de parfum, în trei gramaje diferite.

„Trebuie să lucrezi cu extracte naturale, dar și cu elemente sintetice, pentru ca un parfum să capete volum și personalitate. Pentru Sì Passione, am creat o poveste olfactivă care să reproducă fidel emoția contrastantă a pasiunii, prin prezența extractelor aromatice diferite, de la coacăzele negre, vanilie, la Orcanox.” Julie Massé, creatoarea Sì Passione

FOTO: Giorgio Armani Beauty

