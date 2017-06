Sfaturi pentru ingrjirea sprancenelor, pe care probabil nu le stii inca

Fie ca iti place sa ai sprancenele cat mai naturale (adica sa nu le atingi deloc), fie ai exagerat candva si acum regreti, machiajul sprancelor te poate ajuta sa obtii look-ul pe care ti-l doresti. Nu uita ca acestea au un rol foarte important si pot schimba complet aspectul si expresia fetei tale.

Tocmai de aceea, ar fi perfect daca am putea sa le mentinem mereu intr-o forma perfecta. Cel mai usor este sa folosim produsele potrivite si sa stim exact ce ni se potriveste. Desigur, pentru a nu exagera si a nu gresi cu machiajul sprancenelor (vrem sprancene ca ale Carei Delevingne, insa nu am vrea sa se vada cat de conturate sunt, nu?) este bine sa citesti si aceste sfaturi pe care poate nu le-ai incercat pana acum.

1. Mergi la un specialist

Avand in vedere ce rol joaca sprancenele pentru expresivitatea fetei tale, nu ai vrea sa risti atunci cand mergi la pensat, nu? Alege intotdeauna un specialist, care va tine cont atat de dorintele tale, cat si de ceea ce ti se potriveste cu adevarat. Daca iti place aspectul sprancenelor unei prietene, intreab-o unde merge. Stim, va fi putin ciudat, insa te va intelege.

2. Fii atenta la modul de colorare

Daca vrei sa iti vopsesti sprancele, fii foarte atenta unde mergi. Este indicat ca mai intai sa vopsesti firele de par si apoi sa le pensezi. Este mai bine sa procedezi in acest fel, pentru a evita aparitia unei iritatii. In plus, daca vei apela la ajutorul unui specialist, vei fi sigura ca nu vei da gres si vei obtine forma pe care ti-o doresti.

3. Aplica un serum de crestere

Cel mai simplu mod de a-ti ajuta sprancenele sa creasca (daca in urma unei incercari de a le da o alta forma, a iesit un dezastru), este sa apelezi la un serum de crestere. Daca unul special creat este prea costisitor sau pur si simplu nu iti doresti sa cheltui atat de mult pentru un astfel de produs, aplica ulei de ricin. Gaseste o pensula de aplicare a rimelului, pe care sa o cureti sau cumpara direct una noua.

4. Piaptana in sus si apoi tunde

Ok, sa spunem ca nu ai timp mereu sa mergi la pensat, insa trebuie sa ai griji de firele rebele de par. Daca trebuie sa le tunzi, periaza intotdeauna in sus si abia apoi taie (pe orizontal) ce este in plus. Ai grija sa folosesti o forfecuta speciala, deoarece forma curbata te va ajuta sa urmezi modelul natural al sprancenelor.

5. Fii atenta la culoarea fardurilor

Daca nu cumva iti doresti ca primul lucru pe care il observa cineva la tine sa fie sprancenele (insa nu in modul bun), fii atenta la culoarea pe care o aplici. Alege o nuanta intre cea naturala (a sprancenelor) si cea a parului. Nu folosi o culoare mai inchisa decat cea a parului, deoarece iti da un aspect mai dur. Cel mai bine este sa folosesti doua nuante si sa le combini – aspectul va fi unul natural.

6. Alege produsele marker in locul creioanelor

Daca de regula folosesti un creion de sprancene pentru a contura si umple golurile, incearca un marker de sprancene, rezultatul va fi mult mai bun. Un astfel de produs trebuie folosit dupa ce aplici pudra de sprancene. Aplica in lini mici, subtiri.

