Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la Victoria Beckham

In cazul in care nu stiai deja, Victoria Beckham are o cariera de succes ca designer. Pe langa faptul ca aceasta a reusit sa creeze un brand de moda de succes, ea are o familie de invidiat. Totodata, se pare ca se va implica si mai mult in industria produselor cosmetice (anul acesta a lansat o colectie de make-up in colaborare cu Estee Lauder) si asta deoarece are o multime de sfaturi pe care ar trebui sa le incerci.

1. Foloseste un roller dupa ce aplici o masca de fata

Pentru o hidratare perfecta, foloseste un roller de jad dupa ce iti aplici o masca. Daca folosesti acele masti din servetel (sheet mask), intinde cu ajutorul acestui dispozitiv excesul de produs. In felul acesta nu vei irosi nimic si vei hidrata mai bine pielea. In plus, masajul ajuta la mentinerea elasticitatii pielii.

2. Aplica eyeliner-ul dupa forma ochilor

Nu trage o linie dreapta cand iti aplici eyeliner-ul. Lasa-l sa urme forma naturala a ochilor, iar acesta contur va accentua forma lor, reusind totodata sa creeze efectul unor ochi mai mari. Tot pentru acest efect de marire, Victoria Beckham recomanda sa aplici un fard de pleoape deschis in pliu si arcada.

3. Contureaza-ti fata cu nuante mai deschise

Uita de bronzer si produse de contouring mai inchise. Victoria Bechkam este o fana a acestui procedeu, insa intr-o varianta usor diferita. Dupa ce iti aplici produsele obisnuite, aplica o pudra deschisa (nu highlighter) in jurul nasului, mandibulei, in centrul fetei, sub ochi, deasupra obrajilor si pe frunte. Aceasta a declarat ca trebuie sa privesti totul ca o pictura. Daca vrei umbre, nu vei folosi o culoare inchisa, ci una deschisa care va veni in completarea celeilalte.

4. Mananca somon in fiecare zi

Victoria Beckham declara intr-un interviu ca pentru o piele sanatoasa, medicul ei i-a recomandat sa manance somon zilnic. Aceasta si-a schimbat dieta dupa conversatia cu doctorul Harold Lancer (medicul dermatolog la care apeleaz si familia Kardashian). De ce este indicat acest peste? Este bogat in acizi grasi omega 3, necesari pentru o piele sanatoasa.

5. Mananca polen de albine pentru prevenirea ridurilor

Cand vine vorba de alimentatie, Victoria Beckham are inca un secret. Ea consuma linguri de polen de albine. Intr-un interviu pentru Vogue, Victoria a dezvaluit ca acest aliment contine 22 de amino acizi, 12 vitamine si 28 de minerale.

6. Amesteca lotiunea autobronzanta cu uleiul de cocos

Daca vrei ca bronzul artificial sa reziste mai mult timp, amesteca lotiunea cu ulei de cocos. Victoria Beckham face acest lucru, insa ne avertizeaza. Amestecul este destul de gras, asadar trebuie sa te pregatesti. Cu toate acestea, pentru ea pare sa functioneze de minune, nu?

7. Foloseste balsam de buze pe pleoape si obraji

Iti doresti acel wet look cand vine vorba de make-up? Iata secretul Victoriei Beckham: aplici balsam de buze pe pleoape si obraji. Aceasta tehnica a fost folosita si pentru machiajul modelelor din prezentarile ei de moda, asadar functioneaza cu siguranta!

Foto: Instagram