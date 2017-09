Rujuri mate: cele mai frumoase culori pentru toamna 2017

In toamna 2017, cu ajutorul unor rujuri mate (alese bine!), poti afisa cele mai actuale tendinte de machiaj. Rujul mat s-a purtat toata vara si va continua sa fie un produs esential in orice trusa de machiaj si in noul sezon. De la podiumurile de moda sau celebritati, la beauty editori sau influenceri, toata lumea pare fascinata de noile texturi saturate pudrate.

Rujuri mate: de la nude, la maro

Indiferent de textura pe care o preferi – supermata, soft matte sau neon matte – gasesti sigur o culoare ca sa iti avantajeze nuanta pielii sau/si ochii. Cele mai actuale tonuri sunt nude-urile, rujurile cu subtonuri albastre (de la maro, la mov) si rosurile pigmentate.

Iata doar cateva sugestii de rujuri mate, in diverse ambalaje, de la etu-uri practicem, cu aplicator, la batoane clasice pretioase:

Rouge Allure Velvet Nr. 63 Nightfall, colectia Travel Diary Toamna 2017, Chanel

Un ruj saturat, care aluneca pe buze, in cea mai eleganta nuanta de bordeaux.

Rouge Velvet The Lipstick, Bourjois, 53 lei

Iata o formula hibrida, care contine un complex de hidratare si un echilibru perfect intre pigmenti si uleiuri esentiale. Rouge Velvet imbina textura catifelata cu confortul si efectul mat de durata.

Signature Smile Rouge Dior, 180 lei

Unul dintre cele mai intense rujuri mate – aici, in nuanta 418 Hypnotic Matte.

Heaven Lipstick Soft Matte Effect, in nuanta Una Storia, Douglas, 59 lei

Acest ruj ofera o finisare soft matte, perfecta pentru zi.

Colectia de rujuri mate lichide Retro Matte, MAC, 107 lei

Noile rujuri mate lichide de la MAC promit si livreaza o explozie de culoare, intr-o textura lichida cu efect mat, care transforma buzele instantaneu.

Urban Vibe Matte Colour, MUAH, 25, 90 lei

In ciuda faptului ca este supermat, rujul Urban Vibe din portofoliul MUAH ramane catifelat pe buze, nu le usuca, este opac de la primul strat si rezista pana la 12 ore.

Ruj lichid Stay Matte Liquid Lip Colour, in nuanta Rose & Shine, Rimmel London, 32,90 lei

Un ruj lichid mat cu aplicator, rezistent la transfer si la apa. Stay Matte se pliaza perfect pe un stil de viata active, avand o durabilitate de pana la 12 ore.

Rujuri mate – Rouge Matte, in nuanta 65 Innocent, Sephora, 50 lei

Aceasta formula de la Sephora este imbogatita cu unt de Karite si derivat de vitamina E, oferind confort, rezistenta si cateva nuante pe care sigur vrei sa le incerci.



Pop Lip Shadow cushion matte lip powder, Clinique, 105 lei

Un ruj portabil excelent, cu un aplicator de tip buretel, care imbraca buzele intr-un strat rezistent de culoare; aceasta nuanta Brown Sugar este in topul celor mai frumoase rujuri mate ale toamnei.

Intense Liquid Matte, Guerlain,169 lei

Cremos ca un gloss, pigmentat precum un ruj rezistent, Intens Liquid Matte, de la Guerlain, contine acid hialuronic, unt de mango, precum si ingrediente active natural, folosite in practicile ayurvedice (medicina traditionala indiana), rasina de guggul si tiger grass. Este un ruj lichid mat din elita rujurilor.

