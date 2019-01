Ritualuri de îngrijire de prin lume adunate

1 Tratația Lakshmi Energizing (India)

CE ESTE: Este un tratament inspirat din viziunea Ayurveda, care se poate face doar în centre Spa. Numele complet al acestei tratații este Body Therapy și este o metodă de a te încărca cu energie, în cel mai plăcut mod posibil: include o sauna umedă, care ajută la detoxifierea organismului și la revitalizare, un gomaj corporal pentru purificarea corpului, un masaj relaxant cu roci vulcanice și tratamentul facial Lakshmi. Toți acești pași te fac să pleci de la tratament plutind, plus că îți oferă o stare bună, o piele mai hidratată și un tonus general bun.

DETALII: 455 lei / trei ore;

UNDE: Country Spa Health & Beauty Retreat, str. Ștefan cel Mare nr. 122, Comuna Snagov, Sat Ciofliceni, Ilfov, countrysparetreat.ro.

2 Babor Grand Cru (Germania)

CE ESTE: Brand-ul german Babor oferă unul dintre cele mai extravagante tratamente pe care le poți face la salon, cu un efect intens antiaging, care se datorează unei măști îmbibate cu extractul prețios (la propriu și la figurat) de roză de Damasc. Grand Cru Rose Treatment are cinci pași, care pe parcursul unei ore îți șterg oboseala de pe față, luminează și calmează ridurile: demachierea și tonifierea, etapă urmată de aplicarea unei fiole The Rose, în funcție de tipul de ten, un masaj facial cu Rejuvenating Face Oil, o cremă de ochi și aplicarea măștii sub formă de folie (sheet mask), care conține extract de trandafir.

DETALII: 280 lei / 60 minute;

UNDE: Centrele de Slăbit și Înfrumusețare Silhouette, silhoutte.ro.

3 Yutaka Facial (Japonia)

CE ESTE: Nu sunt multe tratații faciale ca aceasta! Cel mai nou tratament de la Shiseido Spa activează simțurile și îngrijește profund pielea, având la bază cinci produse din gama Future Solution XL – cea mai avansată serie de formule a brand-ului japonez. Pe lângă etapa de demachiere cu spumă, prosop cald și masaj facial cu accesoriu de porțelan, mai sunt implicate și un emolient concentrat și cremele regeneratoare pentru ochi, buze și ten. Întreaga experiență vine la pachet cu atmosfera ambientală japoneză, care relaxează profund, cu uleiuri de cameră sau masajul picioarelor. Îți recomandăm să nu ceri muzică, să nu vorbești și doar să te bucuri de Zen-ul specific Yutaka!

DETALII: 750 lei / 90 minute;

UNDE: Shiseido Spa, din cadrul Stejarii Country Club, stejariicountryclub.ro.

4 Ritual marocan

CE ESTE: Este o procedură perfectă și completă pentru sfârșitul de săptămână, când ai timp să te bucuri de ea! Ritualul include o baie aromaterapeutică scurtă, un masaj al scalpului cu ulei de argan, un masaj facial, o ședință de peeling corporal și un masaj deep tissue. Uleiul de argan conține o cantitate mare de acizi grași esențiali și are o valoare nutritivă însemnată, cu efect antiinflamator și hidratant. Terapia hrănește în profunzime pielea și părul, având un efect energizant, în plus, contribuie la reducerea celulitei și are efecte antirid. Dacă te confrunți cu scalp uscat, zone cu dermatită sau piele foarte uscată, te va ajuta!

DETALII: 350 lei / 120 minute

UNDE: Centrul Shakti, str. Cristofor Columb nr. 3. www.centrulshakti.ro.

5 Provence Style

CE ESTE: Este o călătorie în Provence, învăluită în parfumul unui câmp de lavandă. Are o serie de pași, toți cu rol detensionant, plăcut: un masaj de relaxare cu ulei esențial de lavandă, un masaj aromaterapeutic pentru bună dispoziție și un plus de energie, o exfoliere corporală cu unt de shea, bergamotă și lămâiță, o împachetare cu unt de shea și ulei esențial de lavandă și un ritual facial Escale Beauté, cu produse YonKa – demachiere, gomaj, mască și pulverizarea celor cinci uleiuri esențiale. Ce să mai adaug? La final, poți bea și un ceai cald și vei pleca cu un alt tonus, asta este sigur!

DETALII: 440 lei / 115 minute

UNDE: Maison Spa, str. Speranței nr 20, www.maisonspa.ro.

Foto: Imaxtree

