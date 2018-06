Prima colecție de machiaj L’Oréal Paris X Isabel Marant

Designerul francez Isabel Marant își creează prima colecție de machiaj alături de L’Oréal Paris. Pășind în lumea brandului nr. 1 în beauty, Isabel Marant – nume de top în moda cool-girl pariziană creează o colecție de machiaj la fel de ușor de purtat precum creațiile sale vestimentare, care o fac una dintre cele mai influent persoane ale modei.

Isabel Marant și-a lansat propria marcă în ’94 și a devenit renumită instantaneu pentru spiritul său cosmopolit care a creat o senzație de bine prin ținutele sale și vorbește despre sinceritate și loialitate față de sine.

Călătorind în timp printre inspirațiile sale de pe podium care se întind din Vestul Sălbatic până pe străzile Parisului, Isabel Marant trece frontiera spre beauty cu L’Oréal Paris, înarmată cu ceea ce consideră ea esențial: makeup de purtat oriunde și de folosit oriunde.

“Mereu am interpretat ready to wear-ul din modă ca atare și nu as fi putut fi mai bucuroasă de această șansă de a face o colecție de machiaj on-the-go alături de L’Oréal Paris”, spune Isabel Marant. “A fost un vis să mă implic direct în crearea acestei colecții de machiaj care să mă ajute să creez lookuri de zi și seară, natural sau smoking.”

“Aceasta este colaborarea momentului: sinonim cu eleganța pariziană, Isabel Marant este unul dintre cei mai mari designeri auto-didacți actuali. Sinceră cu sine și cu statutul său independent, aceasta este partenera perfectă pentru brand în menirea de a face toate femeile să simtă că merită”, spune Pierre-Emmanuel Angeloglou, L’Oréal Paris Global Brand President.

Colecția L’Oréal Paris x Isabel Marant se concentrează pe lucrurile esențiale în beauty – păstrează machiajul simplu, aplicabil oriunde ai fi, adecvat de dimineață până seara. Cinci produse inedite și totuși practice pentru ochi, obraji și buze pentru un machiaj tip French cool girl: eleganță naturală sau look-uri smokey pentru a cuceri Parisul noaptea.

Pentru a dezvolta relația dintre L’Oréal Paris și Paris Fashion Week, în menirea de a face frumusețea de pe podium potrivită oricui, L’Oréal Paris x Isabel Marant va porni ziua de show a Isabelei Marant la Paris Fashion Week SS19, pe 27 septembrie 2018.

Colecția în ediție limitată va fi comercializată la puncte de vanzare în magazine online și offline selectate de L’Oréal Paris, dar și în magazinele Isabelei Marant.

